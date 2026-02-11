 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”

Andrei Bendeac (25 de ani), head performance analyst la Dinamo, a explicat motivul pentru care „câinii” au refuzat să-l transfere în vara anului trecut pe Steven Nsimba (29 de ani), atacant ajuns la Universitatea Craiova.

Fratele celebrului actor Mihai Bendeac (42 de ani) a dezvăluit că atacantul francez i-a fost propus trupei din „Ștefan cel Mare” înainte de a semna cu Universitatea Craiova, însă după o analiză internă s-a decis că nu este la nivelul dorit de „câini”.

Andrei Bendeac: „Avem pretenții mai mari”

„Mă întrebați dacă Zeljko Kopic l-a refuzat pe Nsimba? Cu toții l-am refuzat, nu a fost nicio fractură. E un atacant care are destul de multe fluctuații.

Profilul acesta ajunge foarte des din liga a 3-a franceză, care este foarte dezvoltată din punct de vedere fizic.

Alături de al 3-lea eșalon din Anglia, ele sunt cele mai dezvoltate campionate din acest punct de vedere, referindu-ne la nivel de divizie C. Te uiți și vezi numai atleți, mai ales în Franța.

Un astfel de profil prinde în România, clar. Dar noi avem pretenții mai mari”, a declarat Andrei Bendeac pentru gsp.ro.

800.000 de euro este cota lui Steven Nsimba, potrivit transfermark.ro

Alexandru Pop este singurul atacant de meserie din lotul lui Dinamo. Extremele Mamadou Karamoko și Alberto Soro au mai fost folosite pe această poziție.

Nsimba s-a accidentat chiar în meciul cu Dinamo

Titular în meciul cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1, Steven Nsimba a ieșit accidentat în startul reprizei secunde.

Atacantul francez s-a prăbușit la pământ în urma unei pase fără să fie lovit de vreun adversar.

Steven Nsimba/ Foto: sportpictures.eu

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a fost schimbat cu Al Hamlawi (25 de ani), cel care avea să marcheze unicul gol al oltenilor în duelul de pe Arena Națională.

32 de meciuri a jucat Nsimba pentru Craiova în acest sezon. A marcat de 11 ori și a reușit 4 pase decisive

FC Gobelins, AF Bobigny, CO Les Ulis, Bourges 18, Stade Lavallois, US Avranches și Aubagne Air Bel sunt echipele la care a evoluat Nsimba înainte de a ajunge gratis în vara anului trecut la Universitatea Craiova.

