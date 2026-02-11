 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”

- Andrei Bendeac (25 de ani), head performance analyst la Dinamo, a explicat motivul pentru care „câinii” au refuzat să-l transfere în vara anului trecut pe Steven Nsimba (29 de ani), atacant ajuns la Universitatea Craiova.
Fratele celebrului actor Mihai Bendeac (42 de ani) a dezvăluit că atacantul francez i-a fost propus trupei din „Ștefan cel Mare” înainte de a semna cu Universitatea Craiova, însă după o analiză internă s-a decis că nu este la nivelul dorit de „câini”.
Andrei Bendeac: „Avem pretenții mai mari”
„Mă întrebați dacă Zeljko Kopic l-a refuzat pe Nsimba? Cu toții l-am refuzat, nu a fost nicio fractură. E un atacant care are destul de multe fluctuații.
Profilul acesta ajunge foarte des din liga a 3-a franceză, care este foarte dezvoltată din punct de vedere fizic.
Alături de al 3-lea eșalon din Anglia, ele sunt cele mai dezvoltate campionate din acest punct de vedere, referindu-ne la nivel de divizie C. Te uiți și vezi numai atleți, mai ales în Franța.
Un astfel de profil prinde în România, clar. Dar noi avem pretenții mai mari”, a declarat Andrei Bendeac pentru gsp.ro.
Alexandru Pop este singurul atacant de meserie din lotul lui Dinamo. Extremele Mamadou Karamoko și Alberto Soro au mai fost folosite pe această poziție.
Nsimba s-a accidentat chiar în meciul cu Dinamo
Titular în meciul cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1, Steven Nsimba a ieșit accidentat în startul reprizei secunde.
Atacantul francez s-a prăbușit la pământ în urma unei pase fără să fie lovit de vreun adversar.
Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a fost schimbat cu Al Hamlawi (25 de ani), cel care avea să marcheze unicul gol al oltenilor în duelul de pe Arena Națională.
- FC Gobelins, AF Bobigny, CO Les Ulis, Bourges 18, Stade Lavallois, US Avranches și Aubagne Air Bel sunt echipele la care a evoluat Nsimba înainte de a ajunge gratis în vara anului trecut la Universitatea Craiova.