Cine arbitrează U Craiova - FCSB  „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui” +37 foto
FCSB - U Craiova/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Cine arbitrează U Craiova - FCSB „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 19:12
  • U CRAIOVA - FCSB. Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) pentru a conduce derby-ul din ultima etapă a grupelor Cupei României.
  • U Craiova - FCSB se joacă joi, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu o zi înaintea duelului din Cupa României, Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunțat că l-a ales pe Horațiu Feșnic pentru a conduce derby-ul din Bănie.

Horațiu Feșnic va arbitra Universitatea Craiova - FCSB, în Cupa României

Feșnic va fi ajutat la cele două tușe de Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare).

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa (Pitești) și Mircea Orbuleț (București), în timp ce Andrei Moroiță (Ploiești) va fi arbitru de rezervă.

Ultima dată când Feșnic a condus un duel Universitatea Craiova - FCSB se întâmpla pe 14 aprilie 2025. Atunci cele două remizau, scor 0-0, într-o partidă din Liga 1.

Sorin Cârțu acuză jocuri de culise: „Acum rămâne să ne dea și un arbitru…”

În urma suspendării de două etape a lui Ștefan Bairam (23 de ani), Sorin Cârțu (70 de ani), președintele oltenilor, a acuzat „jocuri de culise” care ar favoriza-o pe FCSB.

Declarațiile au fost făcute înainte de a afla delegarea lui Feșnic.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off.

Acum rămâne să ne dea și un arbitru… Pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut.

Ce să mai spun… Urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a declarat azi Sorin Cârțu, pentru fanatik.ro.

Gigi Becali, scos din minți de Feșnic

În urma remizei înregistrate pe 14 aprilie 2025 între Universitatea Craiova și FCSB, Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, l-a acuzat pe Feșnic că a înclinat partida în favoarea oltenilor.

„Arbitrajul? Nu vreau să spun pentru că nu a influențat meciul. Dacă dădea al doilea galben la Vladimir Screciu, da. Nu a avut obrăznicie, chiar dacă a înclinat terenul, chiar mai mult.

Să nu greșească, pentru că un om ca el, care știe să arbitreze, nu are voie să greșească, pentru că mă gândesc la altceva. Nu poți spune acum că are Craiova blat cu arbitrii. S-a întâmplat, nu e nicio problemă”, declara Gigi Becali la acea vreme.

În minutul 59 al acelui duel, FCSB a solicitat cel de-al doilea cartonaș galben pentru Vladimir Screciu, după ce mijlocașul oltean a avut o intrare întârziată asupra lui Vlad Chiricheș. Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue.

Universitatea Craiova - FCSB, meci/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Universitatea Craiova - FCSB, meci/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

În anul 2023, în urma unui duel Rapid - FCSB 1-0, Gigi Becali a avut un nou episod tensionat ce l-a avut protagonist pe Feșnic.

Atunci Răzvan Onea avea o intrare dură asupra lui Florinel Coman chiar în primele minute ale meciului, însă „centralul” originar din Cluj-Napoca a ales să îi acorde doar cartonașul galben jucătorului giuleștenilor.

Într-o conferință de presă, patronul celor de la FCSB a răbufnit și amenința că se va retrage din fotbal din cauza lui Feșnic.

„Am 65 de ani și am ajuns să am 16 tensiunea din cauza lui Feșnic. Îți dai seama? I-am dat și lui mesaj. I-am aflat telefonul și i-am dat mesaj. Dimineață, la 7, m-am trezit cu el în cap. Eu mă sculam cu rugăciunea, acum m-am sculat Feșnic în cap, cu hoția lui.

Burleanu ce să răspundă? Vezi ce înseamnă omenia și bunul simț? Puteam să sune și să spună «Domnul Becali, iartă-mă. Eu sunt vinovatul, că eu sunt șeful. Eu l-am adus pe Vassaras, eu am distrus fotbalul românesc. Iartă-mă».

Sau Feșnic putea să spună «Bre nea Gigi, iartă-mă!». Aș fi zis «Bine, tată. Dacă ți-ai cerut iertare, înseamnă că chiar ai greșit». Nu a zis nimic! «Am greșit, nea Gigi, iartă-mă!». După ce distrugi oameni, măcar să spui iartă-mă. Dacă spui asta, ai scăpat de mine. Gata, bă Feșnic, ai scăpat. Nici măcar... Nimic. Îți dai seama?

El nu știu ce a fost, dar va pierde.... Nu știu pe ce a făcut asta la meci. Nu pot spune dacă a fost vorba de bani, dar va pierde de zeci de ori mai mult”, declara Becali, citat de gsp.ro.

  • Înaintea duelului direct, oltenii sunt lideri în grupa din Cupa României, cu 6 puncte, în timp ce roș-albaștrii sunt pe locul 4, cu 3 puncte.

Clasamentul grupei B din Cupa României

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
  4. FCSB – 3p (3-4)
  5. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

