„FCSB va ajunge în play-off” VIDEO. Mesajul lui Danny Armstrong înainte de marele derby: „Sezonul trecut e deja uitat”

DINAMO - FCSB. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreaptă „câinilor”, a prefațat derby-ul etapei #8 din Superliga.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Scoțianul a evitat să indice o favorită înaintea duelului și a declarat că atât el, cât și coechipierii săi așteaptă cu nerăbdare partida împotriva marii rivale.

DINAMO - FCSB. Danny Armstrong: „Un plus de motivație”

„Nu m-am gândit prea mult la asta, puteți decide voi (n.r. reporterii din sală) cine credeți că este favorită, dar noi suntem concentrați, suntem pregătiți și așteptăm cu nerăbdare meciul. Toată lumea este entuziasmată.

Este un plus de motivație, pentru că este probabil cel mai important meci din România. Sunt sigur că suporterii și toată lumea așteaptă cu nerăbdare acest meci. Noi suntem pregătiți și îl așteptăm cu nerăbdare. Să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Danny Armstrong.

Danny Armstrong: „Cel mai fericit moment din cariera mea”

Armstrong are amintiri frumoase din derby-urile cu FCSB. În stagiunea trecută, scoțianul a marcat un hat-trick în prima victorie a „câinilor” în fața roș-albaștrilor după o pauză de patru ani.

Întrebat ce înseamnă pentru el meciurile cu FCSB, scoțianul a replicat:

„La început, este un alt meci, dar este atât de important pentru toți cei implicați la Dinamo. Este vorba despre FCSB și vrei să câștigi astfel de partide.

Pentru mine, istoria legată de acest meci este una frumoasă, toată lumea vorbește despre ea. Mi-am creat o amintire aici și probabil este cel mai fericit moment din cariera mea.

A fost sezonul trecut, acum este vorba despre acest sezon. Sper să pot avea o evoluție bună în acest meci și să reușim să obținem cele trei puncte”, a adăugat Armstrong.

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3, meciul în care Armstrong a marcat un hat-trick

Danny Armstrong: „Sunt destul de sigur că vor ajunge în play-off ”

Fotbalistul lui Dinamo a fost chestionat și cu privire la tensiunile din tabăra roș-albaștrilor, dar și transferurile lui Drăguș, Muhar și Korenica.

„Nu prea mă gândesc la celelalte echipe. Nu știu de ce spune lumea că nu au început bine. Sunt destul de sigur că vor ajunge în play-off. Dar, așa cum am mai spus, au făcut transferuri, bravo lor. Mâine nu este despre FCSB.

Este despre noi și despre faptul că trebuie să ne facem jocul. Dacă vom fi la cel mai bun nivel al nostru, atunci putem obține cele trei puncte. Aș spune că nu mă uit prea mult la ce se întâmplă la celelalte cluburi. Pentru mine, este vorba despre Dinamo. Nu mă interesează prea mult ce se întâmplă în afara clubului.”

Așa cum am spus, nu mai este coechipierul meu. Este un adversar. Eddie era un tip grozav. A fost un jucător de mare valoare pentru Dinamo. Sunt sigur că suporterii vor face cunoscut faptul că Eddie este acolo. Dar, așa cum am spus, este un profesionist. El se va concentra pe meciul său. Eu mă voi concentra pe al meu. Asta e situația. Danny Armstrong, despre reîntâlnirea cu Eddy Gnahore

Danny Armstrong: „Sezonul trecut e deja uitat”

Întrebat dacă derby-ul de mâine poate fi considerat o revanșă pentru finala barajului pentru Conference League, pierdută de „câini” în fața roș-albaștrilor, scor 1-2 (d.prel.), Armstrong a răspuns:

„Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu m-am mai gândit prea mult la acel lucru de când s-a încheiat meciul. Mi-am spus foarte clar punctul de vedere la momentul respectiv.

Acum este vorba despre un nou sezon. Este important să nu ne mai punem în situația de a juca din nou un meci de baraj pentru a încerca să obținem un loc în cupele europene. Trebuie să strângem cât mai multe puncte și să terminăm cât mai sus în clasament.

Sezonul trecut este deja uitat”, a concluzionat Danny Armstrong.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul derby dintre cele două echipe

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