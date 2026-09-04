„FCSB nu e o echipă cu pretenții” Rednic pune paie pe foc înainte de  Derby de România: „Jucătorii noi nu sunt nici de play-out” +50 foto
Mircea Rednic
Superliga

„FCSB nu e o echipă cu pretenții” Rednic pune paie pe foc înainte de Derby de România: „Jucătorii noi nu sunt nici de play-out”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 10:37
  • Mircea Rednic (64 de ani), fost jucător și antrenor la Dinamo, a analizat derby-ul cu FCSB.
  • Partida este programată sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Campion cu Dinamo în 2007, din postura de antrenor al „câinilor”, Rednic susține că elevii antrenați de Nuno Campos (51 de ani) pornesc cu un avantaj, în contextul situației tensionate din tabăra rivalei.

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DINAMO - FCSB. Mircea Rednic: „Nu putem vorbi despre o echipă cu pretenții”

„Dinamo are un parcurs bun, se descurcă foarte bine cu echipele care le creează spații. Ați văzut, punctele pierdute au fost cu formațiile care s-au apărat și s-au închis foarte bine.

Vorbim aici de Petrolul, Oțelul, Corvinul. Au probleme, pentru că nu au jucători care pot face diferența unu contra unu și care au nevoie de culoare, spații mai mari.

La ceea ce se întâmplă la FCSB acum, nu putem vorbi despre o echipă cu pretenții. Nu este organizare, jucători care vin și care nu sunt nici de play-out.

Nu-i înțeleg, ce greșeli se pot face acolo. Antrenorul nu are putere, autoritate și jucătorii din ziua de azi cam profită de situația creată.

Nu se gândesc la faptul că sunt la un club cu pretenții, cu condiții foarte bune de toate felurile. Gigi Becali oferă condiții și nici nu ar trebui să fie antrenor acolo, spun asta între ghilimele. Sunt antrenori și antrenori, unii se bucură că au această șansă.

Ca echipă, FCSB nu prea a arătat nimic, dar asta nu înseamnă că Dinamo este câștigătoare. Sunt meciuri care pot schimba totul, la ce rivalitate este.

O să fie un meci interesant, dar Dinamo să nu creadă că va avea un meci ușor. Va fi un interes foarte mare pentru acest derby. Ambele echipe au șanse, nu pot să numesc o favorită. Toți jucătorii se mobilizează și uiți de momentele proaste.

Normal că eu îmi doresc ca Dinamo să câștige, asta e clar”, a declarat Mircea Rednic, citat de digisport.ro.

Înaintea primului episod din „Derby de România” din acest sezon, Dinamo este lider în Superliga, cu 14 puncte.

De partea cealaltă, FCSB ocupă locul 5, cu 11 puncte. Roș-albaștrii vin după două înfrângeri consecutive în Superliga: 0-1 cu CFR Cluj, respectiv 1-3 cu UTA Arad.

Formația lui Marius Baciu a primit însă o adevărată gură de oxigen la mijlocul săptămânii, când a învins-o categoric pe FC Argeș, scor 5-0, în prima etapă a Cupei României.

Între timp, Gigi Becali a anunțat ieri că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar au semnat cu FCSB.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci dintre cele două echipe

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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