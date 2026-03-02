Târnovanu rămâne pe bancă! Gigi Becali nu-l iartă pe portarul naționalei: „Trebuia să se gândească la asta când lua goluri la mișto”
Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
Târnovanu rămâne pe bancă! Gigi Becali nu-l iartă pe portarul naționalei: „Trebuia să se gândească la asta când lua goluri la mișto"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.03.2026, ora 08:56
Actualizat: 02.03.2026, ora 08:56
  • UTA ARAD - FCSB 2-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat că Ștefan Târnovanu (25 de ani) nu va reveni în poartă în play-out.

Ștefan Târnovanu traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa. După gafele comise în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, portarul și-a pierdut locul de titular la FCSB.

După acel meci, Gigi Becali, patronul echipei, a decis să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa (18 ani), eligibil pentru regula U21.

UTA ARAD - FCSB. Gigi Becali: „Popa rămâne în poartă”

Întrebat despre portarul care va juca la FCSB în acest final de sezon, Gigi Becali a anunțat că tânărul Matei Popa va rămâne titular. Mai mult, finanțatorul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și numele noului preferat, David Popa.

„Popa rămâne în poartă, dar îl mai avem pentru regulă și pe David Popa, pe care eu nu l-am văzut până acum, dar l-am văzut în seara asta.

L-am văzut o singură dată la un meci, iar de atunci l-am adus la prima echipă. Ei, cei din staff, nu l-au văzut, îl considerau mai bun pe Toma, dar mie mi se pare mai bun David Popa”, a declarat Gigi Becali.

8 goluri
a încasat Matei Popa, în cele șapte partide ca titular la FCSB, în acest sezon

Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu: „Nu mă interesează mendrele lui”

Gigi Becali nu l-a iertat încă pe Târnovanu pentru erorile din acest sezon:

„Fiecare om își face socotelile lui. Eu mi le fac pe ale mele, iar el pe ale lui. În momentul ăsta el are contract.

Nu-mi arde acum de Târnovanu, nu mă interesează mendrele lui. El trebuia să se gândească la situația lui atunci când a luat golurile la mișto cu CFR”.

4,5 milioane de euro
este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Ștefan Târnovanu a ajuns la FCSB în iarna lui 2020, când era transferat de la Poli Iași, în schimbul sumei de 350.000 de euro.

În 201 apariții la gruparea roș-albastră, a încasat 222 de goluri și a bifat 71 de meciuri fără gol primit.

gigi becali liga 1 uta arad fcsb david popa stefan tarnovanu Matei Popa
