Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la un meci important din Liga Campionilor, în această săptămână.

Este vorba de duelul dintre Galatasaray și Atletico Madrid, din etapa #7 a Ligii Campionilor.

În actuala stagiune, Istvan Kovacs a mai arbitrat la alte trei partide din faza principală a Ligii Campionilor. De asemenea, el a mai fost delegat la alte două partide din tururile preliminare.

Istvan Kovacs, delegat la Galatasaray - Atletico Madrid

Istvan Kovacs se va afla la centrul terenului la partida dintre Galatasaray și Atletico Madrid, din Liga Campionilor, unul dintre duelurile cu miză ale acestei etape, deoarece ambele formații luptă pentru o clasare finală în primele 8 locuri.

Din brigada „centralului” român vor mai face parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, dar și fratele săi, Szabolcs Kovacs, cel care va fi al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Rob Diepernik, arbitru olandez, dar și Cătălin Popa.

În actuala stagiune, Istvan Kovacs s-a mai aflat la centru la alte 3 partide din ligă: Olympiacos - Pafos 0-0, Liverpool - Real Madrid 1-0 și Villarreal - Juventus 2-2.

Galatasaray - Atletico Madrid, duel important în Liga Campionilor

Atât Galatasaray, cât și Atletico Madrid au șanse reale de calificare în primele 8, clasare care duce automat în optimile de finală ale competiției.

După primele 6 etape, Atletico ocupă locul 8, cu 12 puncte acumulate, în timp ce Galatasaray se află pe poziția #18, la doar 3 puncte în spatele trupei antrenate de Diego Simeone.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 6 18 2 Bayern 6 15 3 PSG 6 13 4 Manchester City 6 13 5 Atalanta 6 13 6 Inter 6 12 7 Real Madrid 6 12 8 Atletico Madrid 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Liverpool 6 12 10 Dortmund 6 11 11 Tottenham 6 11 12 Newcastle 6 10 13 Chelsea 6 10 14 Sporting 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Monaco 6 9 20 Leverkusen 6 8 21 PSV 6 8 22 Qarabag 6 7 23 Napoli 6 7 24 Copenhaga 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Benfica 6 6 26 Pafos 6 6 27 Union SG 6 6 28 Athletic Bilbao 6 5 29 Olympiacos 6 5 30 Frankfurt 6 4 31 Club Brugge 6 4 32 Bodo/Glimt 6 3 33 Slavia Praga 6 3 34 Ajax 6 3 35 Villarreal 6 1 36. Kairat 6 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport