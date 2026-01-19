Kovacs, delegat în Liga Campionilor  „Centralul” din România va arbitra un meci de foc! Și fratele său face parte din brigadă
Istvan Kovacs FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul" din România va arbitra un meci de foc! Și fratele său face parte din brigadă

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.01.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 15:32
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la un meci important din Liga Campionilor, în această săptămână.
  • Este vorba de duelul dintre Galatasaray și Atletico Madrid, din etapa #7 a Ligii Campionilor.

În actuala stagiune, Istvan Kovacs a mai arbitrat la alte trei partide din faza principală a Ligii Campionilor. De asemenea, el a mai fost delegat la alte două partide din tururile preliminare.

Istvan Kovacs, delegat la Galatasaray - Atletico Madrid

Istvan Kovacs se va afla la centrul terenului la partida dintre Galatasaray și Atletico Madrid, din Liga Campionilor, unul dintre duelurile cu miză ale acestei etape, deoarece ambele formații luptă pentru o clasare finală în primele 8 locuri.

Din brigada „centralului” român vor mai face parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, dar și fratele săi, Szabolcs Kovacs, cel care va fi al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Rob Diepernik, arbitru olandez, dar și Cătălin Popa.

În actuala stagiune, Istvan Kovacs s-a mai aflat la centru la alte 3 partide din ligă: Olympiacos - Pafos 0-0, Liverpool - Real Madrid 1-0 și Villarreal - Juventus 2-2.

Galatasaray - Atletico Madrid, duel important în Liga Campionilor

Atât Galatasaray, cât și Atletico Madrid au șanse reale de calificare în primele 8, clasare care duce automat în optimile de finală ale competiției.

După primele 6 etape, Atletico ocupă locul 8, cu 12 puncte acumulate, în timp ce Galatasaray se află pe poziția #18, la doar 3 puncte în spatele trupei antrenate de Diego Simeone.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal618
2Bayern615
3PSG613
4Manchester City613
5Atalanta613
6Inter612
7Real Madrid612
8Atletico Madrid612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Liverpool612
10Dortmund611
11Tottenham611
12Newcastle610
13Chelsea610
14Sporting610
15Barcelona610
16Marseille69
17Juventus69
18Galatasaray69
19Monaco69
20Leverkusen68
21PSV68
22Qarabag67
23Napoli67
24Copenhaga67
Zona echipelor eliminate⤵️
25Benfica66
26Pafos66
27Union SG66
28Athletic Bilbao65
29Olympiacos65
30Frankfurt64
31Club Brugge64
32Bodo/Glimt63
33Slavia Praga63
34Ajax63
35Villarreal61
36.Kairat61

Liga Campionilor Atletico Madrid arbitru Istvan Kovacs galatasaray
