Portar nou la CFR Cluj  Ardelenii se întăresc cu un jucător din Serie A » Transfer definitiv!

Mihai Popa FOTO: Sport Pictures
  • Mihai Popa (25 de ani) revine la CFR Cluj după perioada petrecută în Italia, la Torino.

Popa a jucat și în sezonul trecut la CFR, fiind împrumutat de la formația italiană.

Mihai Popa revine la CFR Cluj

Mihai Popa revine la CFR Cluj după o jumătate de an, de data aceasta definitiv, după ce nu a bifat niciun minut pentru Torino.

Popa ajungea la formația italiană în 2023, atunci când Torino îl transfera gratis de la FC Voluntari, echipă la care Mihai Popa s-a remarcat.

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Popa va semna un contract pe doi ani cu CFR Cluj. Mai mult, cei de la Torino vor păstra procente dintr-un viitor transfer.

În perioada petrecută la CFR Cluj, Mihai Popa a apărat poarta ardelenilor în 13 meciuri, reușind să nu primească gol în 5 partide.

Alături de „feroviari”, Popa a câștigat și un trofeu, Cupa României, la finalul sezonului trecut.

Dacă mutarea se va concretiza, Mihai Popa ar fi al patrulea transfer realizat de CFR Cluj, după ce i-a achiziționat pe Alibek Aliev, Ilija Masic și Christopher Braun.

Crescut la Academia „Gheorghe Hagi”, Popa a mai jucat la nivel de seniori pentru Farul Constanța, Astra Giurgiu, Rapid și FC Voluntari.

500.000 de euro
este cota lui Mihai Popa, conform Transfermarkt

