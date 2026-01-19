Pe cine mai transferă Dinamo Andrei Nicolescu, noi detalii despre Duțu și Blănuță » Ce se întâmplă cu Leam Eissat

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Leam Eissat (18 ani), fratele internaționalului român Lisav Eissat (21 de ani), nu va fi transferat la clubul din „Ștefan cel Mare”.

Oficialul „câinilor” a vorbit și despre potențialele mutări ale lui Matteo Duțu (20 de ani) și Vladislav Blănuță (24 de ani).

În această perioadă de iarnă, echipa pregătită de Zeljko Kopic i-a transferat pe Valentin Țicu și Ianis Târbă.

Andrei Nicolescu, despre Leam Eissat: „Ar fi avut foarte puține șanse să joace”

După ce Leam Eissat a fost în probe la Dinamo în cantonamentul din Antalya, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a declarat că transferul acestuia nu se va realiza.

„Până la urmă nu l-am semnat pe Leam, pe Eissat, pentru că ar fi avut foarte puține șanse să joace anul ăsta aici, avem 7 wingeri (n.r. - jucători ofensivi plasați pe flancuri), el fiind poziționat winger special.

Și am luat decizia ca până în vară să rămână la Maccabi (n.r. - Haifa), să fie monitorizat, să încerce să joace mai mult acolo și să reluăm discuția în vară, să vedem cum îl putem aduce.

Era mai bine și pentru el, decât să joace la echipa noastră a doua, la Liga 3, era mai important să încerce să aibă minute într-o categorie mai bună, mai bine plasată”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

În Antalya, Leam Eissat s-a pregătit alături de elevii lui Zeljko Kopic, dar nu a jucat în amicalele cu Young Boys Berna, 2-0, și cu sud-coreenii de la Gangwon, 3-2.

Andrei Nicolescu: „Avem acord verbal și cu agenții și cu clubul”

În ceea ce privește potențialul transfer al fundașului Matteo Duțu, de la AC Milan, Andrei Nicolescu a precizat:

„Trebuie să se facă. Avem acord verbal și cu agenții și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să semneze cu noi acordul de transfer.

De dimineață am încercat să iau legătura cu reprezentantul celor de la Milan. Încă nu mi-a răspuns, dar poate după ce ies din emisiune dau de el.

În 24-48 de ore ar trebui să se rezolve. Plătim o sumă importantă, de sute de mii de euro. Cu bonusuri, poate ajunge la 500.000”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

AC Milan și-ar fi luat măsuri de precauție în cazul în care forma jucătorului va fi una foarte bună.

Clubul de pe San Siro va deține 50% din drepturile federative ale lui Matteo Duțu și va beneficia de o opțiune de răscumpărare.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Despre transferul lui Blănuță: „Așteptăm astăzi răspunsul din partea lui Dinamo Kiev”

Andrei Nicolescu a dezvăluit și în ce stadiu sunt negocierile cu Dinamo Kiev pentru transferul atacantului Vladisvlav Blănuță.

„Nu știu ce să zic. Așteptăm un răspuns. Am primit un răspuns la prima ofertă, am refăcut-o pentru a avea dimensiuni corecte pentru ambele părți. Așteptăm astăzi răspunsul din partea lui Dinamo Kiev.

Avem discuții și cu impresarul lui Blănuță, apropo de ce-i putem oferi lui. Vedem. Nu e închisă definitiv, dar nici într-o dinamică foarte aproape de finalizare.

Apropo de sume, nu s-a modificat nimic în oferta pe care am trimis-o, ci doar condițiile în care să se întâmple acest eventual transfer. Eu îl știu de când era junior la Rapid, am discutat de atunci cu el.

Îi trebuie un tratament special pentru a da randament, nouă ne trebuie cel puțin 1 an pentru a-l putea aduce la capacitatea lui. Tocmai de aceea, discutăm un pic cu Dinamo Kiev, apropo de cum se perfectează acest împrumut cu opțiune”.

1,5 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Oficialul lui Dinamo a mai declarat că își dorește și alte întăriri:

„Căutăm un mijlocaș, avem o listă scurtă în acest moment. Vedem ce se va întâmpla zilele următoare. E un singur nume de jucător român, dar în momentul ăsta este destul de greu. Vedem. Este jucător sub contract”.

Dinamo vine după victoria cu U Cluj, scor 1-0, din etapa 22 din Liga 1. „Câinii” se află, pentru moment, pe locul 2, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO: Golul marcat de Karamoko în Dinamo - U Cluj, 1-0

