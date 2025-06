„Voiam să câștig finala” David Barbu, dezamăgit după eliminarea de la Euro U19: „Rămânem cu o dezamăgire după acest meci”

David Barbu (18 ani), marcatorul golului României U19 din meciul cu Olanda, scor 1-3, a vorbit despre eșecul din semifinalele Euro 2025.

David Barbu, la finalul meciului cu Olanda: „Eu voiam să câștig finala”

„Încheiem cu fruntea sus, dar consider că se putea mult mai bine. Au fost mai buni decât noi, asta este. Mereu este de lucrat, luăm totul pas cu pas și vom vedea ce va fi pe viitor.

Suporterii au fost incredibilil, ne-au susținut tot meciul și ne pare rău pentru rezultat. A fost o experiență frumoasă, cu meciuri foarte tari, dar din păcate totul se încheie în semifinale. Din păcate, nu am putut face mai mult.

Eu aș fi vrut să câștig finala, am zis-o chiar după primul meci. Este ok ce am realizat, dar rămânem cu o dezamăgire după acest meci.

Sperăm să facem treabă bună acolo la Craiova toți cei care suntem tineri. Nu mă gândesc la altceva, deocamdată sunt la Universitatea Craiova, iubesc această echipă, iar pe viitor vedem ce va fi.

Eu îi respect toate deciziile antrenorului, eu nu sunt antrenor și nu comentez, sunt de acord cu tot ceea ce spune”, a declarat David Barbu.

