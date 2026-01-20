Acuzații fără precedent în familia Beckham  Brooklyn Beckham povestește lucruri șocante din interior:  mită, trădare și dansuri „nepotrivite”

Apropiații familiei Beckham spun că Victoria ar fi pur și simplu devastată după dezvăluirile fiului său, Brooklyn, și meme-urile virale apărute în social media.

Ceea ce părea a fi o simplă îndepărtare de familie s-a transformat într-un război total, după ce Brooklyn Beckham, băiatul de 26 de ani al lui David și Victoria, a decis să rupă tăcerea.

Într-o serie de afirmații postate pe rețelele sociale care au șocat opinia publică, acesta a lansat acuzații extrem de grave, vorbind despre tentative de mită și momente umilitoare care i-ar fi ruinat nunta.

Victoria Beckham, acuzată de un moment nepotrivit de propriul fiu

O primă lovitură dură vine din amintirile serii de nuntă. În timp ce lumea credea că momentele au fost magice, Brooklyn descrie o realitate mult mai întunecată. El susține că mama sa, Victoria, a „deturnat” dansul mirilor.

Marc Anthony, un prieten apropiat al familiei, ar fi invitat-o pe Victoria pe scenă în locul miresei Nicola Peltz. Rezultatul? Un dans între mamă și fiu care a devenit viral.

„Înainte de începerea cântecului, Marc Anthony l-a invitat pe Brooklyn să urce pe scenă, apoi a anunțat: «Cea mai frumoasă femeie din sală în seara asta, hai… Victoria Beckham!»”.

Pe lângă faptul că i-a distrus primul dans cu soția, Brooklyn afirmă că s-a simțit „profund inconfortabil” și „umilit”, descriind stilul de dans al mamei sale ca fiind total nepotrivit pentru un moment mamă-fiu în fața a 500 de invitați.

Martorii susțin chiar că mireasa a părăsit sala plângând, simțind că Victoria i-a furat cel mai important moment al serii pentru a atrage toate privirile asupra ei.

Soții Beckham nu au dorit-o pe Nicola în familie

Brooklyn susține că membri ai familiei sale au spus cu o zi înainte de nuntă că Nicola „nu e din familie”.

Părinții ar fi încercat să distrugă relația sa cu Nicola în orice mod, inclusiv invitând foste iubite ale lui Brooklyn în diverse ocazii pentru a crea disconfort în familie.

Mai mult, Victoria ar fi refuzat în ultima clipă să confecționeze rochia de mireasă a Nicolei, creată de ea, deși tânăra era foarte entuziasmată să poarte creația soacrei sale, aruncând totul într-o stare de haos și forțând-o pe mireasă să achiziționeze pe fugă una semnată Valentino!

Din momentul în care am început să mă apăr de familia mea, am primit atacuri nenumărate din partea părinților mei, atât în ​​privat, cât și în public, care au fost trimise presei la ordinul lor Brooklyn Beckham

Părinții ar fi încercat să îi cumpere numele înainte de nuntă!

Conform „The Sun”, cea mai șocantă dezvăluire a lui Brooklyn vizează perioada premergătoare nunții sale cu Nicola Peltz din 2022.

Tânărul susține că David și Victoria au exercitat o presiune imensă asupra lui pentru a semna documente legale prin care să „renunțe la drepturile asupra numelui său”.

Brooklyn a descris acțiunile părinților săi ca fiind o tentativă de mită, susținând că aceștia i-ar fi oferit sume mari de bani în schimbul controlului asupra imaginii sale!

Au încercat să mă mituiască pentru a semna acele acte chiar înainte de nuntă. Știau că după ce mă căsătoresc, Nicola și familia ei vor avea un cuvânt de spus. Au vrut să dețină controlul asupra mea și a viitorilor mei copii Brooklyn Beckham

Victoria Beckham, devastată de meme-urile virale

Dacă Brooklyn este furios, Victoria ar fi, conform The Sun, absolut devastată. Reacția publicului nu a întârziat, iar internetul a fost inundat de meme-uri și clipuri virale care ironizează momentul dansului și acuzațiile de control excesiv.

Meme-urile includ spectacole anterioare ale Victoriei din perioada Spice Girls, dar și momente de dans din The Simpsons, cu comentarii care o batjocoreau pe fosta cântăreață.

Surse apropiate creatoarei de modă spun că aceasta plânge neîncetat, simțind că fiul ei i-a „înfipt un cuțit în inimă” prin aceste postări publice.

Iată postarea lui Brooklyn Beckham

„Am păstrat tăcerea ani de zile și am depus toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private.

Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să scurgă informații către presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc în numele meu și să spun adevărul despre unele dintre minciunile care au fost publicate.

Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea.

Toată viața mea, părinții mei au controlat relatările din presă despre familia noastră.

Postările de pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o parte integrantă a vieții în care m-am născut.

Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să ajungă pentru a răspândi nenumărate minciuni în mass-media, mai ales pe seama unor oameni nevinovați, pentru ca ei să-și păstreze păstra propria fațadă.

Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală.

Părinții mei au încercat la nesfârșit să-mi ruineze relația încă dinainte de nunta mea și nu s-a oprit.

Mama a anulat în ultimul moment confecționarea rochiei Nicolei, în ciuda faptului că soția mea era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să găsească urgent o rochie nouă.

Cu câteva săptămâni înainte de marea noastră zi, părinții mei au făcut presiuni și au încercat în mod repetat să mă mituiască pentru a renunța la drepturile asupra numelui meu, ceea ce m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii.

Au insistat să semnez înainte de data nunții mele, pentru că atunci ar fi fost inițiați termenii acordului. Reținerea mea i-a afectat și de atunci nu m-au mai tratat la fel.

În timpul planificării nunții, mama a mers până acolo încât m-a numit «rău» pentru că eu și Nicola am ales să le includem la masa noastră pe bunica mea, Sandra, și pe bunica Nicolei, pentru că amândouă erau singure, nu îi mai au pe soții lor.

Ambele perechi de părinți aveau propriile mese, la fel de alăturate cu ale noastre.

În noaptea dinaintea nunții noastre, membrii familiei mele mi-au spus că Nicola «nu este rudă de sânge» și «nu este din familie».

Din momentul în care am început să mă apăr de familia mea, am primit atacuri nenumărate din partea părinților mei, atât în ​​privat, cât și în public, care au fost trimise presei la ordinul lor.

Chiar și frații mei au fost trimiși să mă atace pe rețelele de socializare, înainte să mă blocheze în cele din urmă, din senin, vara trecută.

Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte, pe ritmurile unui cântec de dragoste romantic.

În fața celor 500 de invitați la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat un dans romantic cu soția mea, dar în schimb mama mă aștepta să danseze cu mine.

A dansat foarte nepotrivit pe mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în toată viața mea.

Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a putea crea noi amintiri din ziua nunții noastre, care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă.

Soția mea a fost în mod constant lipsită de respect de familia mea, indiferent cât de mult am încercat să ne înțelegem.

Mama a invitat în repetate rânduri femei din trecutul meu în viețile noastre în moduri care erau evident menite să ne facă pe mine și pe soția mea să ne simțim inconfortabil.

În ciuda acestui fapt, am călătorit totuși la Londra de ziua tatălui meu și am fost respinși timp de o săptămână în timp ce așteptam în camera de hotel încercând să planificăm cum să petrecem momente de calitate cu el.

A refuzat toate încercările noastre, cu excepția cazului în care eram prezenți la marea lui petrecere de ziua de naștere, cu o sută de invitați și camere de filmat la fiecare colț.

Când a fost în sfârșit de acord să mă vadă, a fost cu condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost ca o palmă peste față.

Mai târziu, când familia mea a călătorit la Los Angeles, au refuzat să mă vadă.

Familia mea prețuiește promovarea publică și susținerea mai presus de orice. Marca Beckham este pe primul loc.

«Dragostea» în familie este decisă de cât de mult postezi pe rețelele de socializare sau de cât de repede lași totul baltă ca să apari și să pozezi pentru o sesiune foto de familie, chiar dacă este în detrimentul obligațiilor noastre profesionale.

Ne-am dat peste cap ani de zile să fim prezenți și să o susținem la fiecare prezentare de modă, la fiecare petrecere și la fiecare activitate de presă pentru a arăta «familia noastră perfectă».

Dar singura dată când soția mea i-a cerut ajutorul mamei pentru a salva câinii strămutați în timpul incendiilor din Los Angeles, mama a refuzat.

Povestea conform căreia soția mea mă controlează este complet inversă. Am fost controlat de părinții mei cea mai mare parte a vieții mele. Am crescut cu o anxietate copleșitoare.

Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și ușurare.

Eu și soția mea nu vrem o viață modelată de imagine, presă sau manipulare.

Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie”.

