Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB
Ofri Arad și golul înscris de el în Liga Campionilor, la Inter - Kairat 2-1 Foto: Imago
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 13:48
  • Ofri Arad, 27 de ani, „închizătorul” israelian care îl înlocuiește pe Adrian Șut la FCSB, are trei meciuri esențiale pentru cariera sa. 
  • Numai înfrângeri, dar în fața unor echipe mari, împotriva unor superadversari. 

Ofri Arad a venit la București, a trecut vizita medicală, a semnat contractul la FCSB, a fost prezentat și e pregătit să debuteze la roș-albaștri, chiar duminică, în Liga 1, împotriva lui CFR Cluj.

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani îl înlocuiește pe Adrian Șut în echipa lui Elias Charalambous.

„Închizătorul” israelian, care s-a despărțit după doi ani de clubul kazah Kairat Almaty, are trei momente esențiale în carieră.

Trei meciuri marcate chiar de el pe pagina de Instagram. Toate sunt înfrângeri, dar toate sunt în partide importante, în fața unor adversari de elită la nivel de club și națională. 

1,2 milioane de euro
este cota lui Ofri Arad, noul jucător al lui FCSB

9 iunie 2021. Duelul lui Arad cu Cristiano Ronaldo: „O mare provocare”

În urmă cu patru ani și jumătate, în vara lui 2021, Arad a jucat a 5-a oară în tricoul selecționatei Israelului.

„Sezonul s-a încheiat cu o mare provocare”, a comentat el pe social media.

Un amical pierdut, 0-4 cu Portugalia la Lisabona, pe „Da Luz”, însă primul duel cu o formație puternică (întâiul eșec la națională).

A fost integralist, fundaș central, marcându-l pe unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai planetei: Cristiano Ronaldo (căpitanul lusitan a înscris un gol).

A postat patru poze unu la unu cu CR7 și Bernardo Silva.

10 selecții
are Ofri Arad la naționala Israelului (601 minute). A debutat pe 14 octombrie 2020, la 3-2 cu Slovacia, în Liga Națiunilor B

30 septembrie 2025. Primul joc acasă în Ligă. Arad vs Mbappe și Vinicius: „Vis al copilăriei”

Celelalte două întâlniri, în actualul sezon european, ambele la Kairat în Champions League.

După debutul în Ligă, 1-4 cu Sporting la Lisabona, startul pe teren propriu, în Kazahstan, la final de septembrie.

Alt eșec dureros, 0-5 cu Real Madrid (hattrick Mbappe), văzut altfel de Arad.

„Primul meci acasă în Ligă, la Almaty, contra lui Real Madrid. Extraordinară experiență. Un vis al copilăriei devenit realitate”, a scris Ofri pe Instagram.

O mulțime de fotografii cu el și Mbappe, Vinicius, Ceballos, Mastantuono, Tchouameni și Arda Guler.

5 noiembrie 2025. Căpitan și gol cu Inter: „Mulțumesc, Doamne!”

Ultima apariție în Champions. Încă o înfrângere suferită de Kairat, totuși, un nou meci special pentru Arad.

El a fost căpitanul lui Kairat la 1-2 cu Inter Milano pe „Giuseppe Meazza”, schimbând fanioanele cu Lautaro Martinez.

Și el a înscris golul de 1-1, cu capul, din mijlocul careului.

„Ce vis transformat în realitate! Stadion deosebit cu atmosferă minunată de Champions League. Mândru de echipa noastră”, a comentat Arad în engleză.

A adăugat în ebraică: „Mulțumesc, Doamne, pentru clipe pe care nu le voi uita niciodată”.

Echipa Nationala Liga Campionilor israel liga 1 fcsb Kairat ofri arad
