„Mă amuză insultele lor” Novak Djokovic, după ce a fost jignit  la Australian Open: „A devenit un obicei”

Novak Djokovic (38 de ani) a vorbit despre primirea ostilă de care a avut parte la Australian Open.

Sârbul a fost insultat de mai multe ori de fanii din tribune pe parcursul meciului câștigat împotriva lui Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2.

Novak Djokovic, cel care a câștigat de 10 ori Australian Open, a fost primit cu ostilitate la turneul din acest an. Motivul? Suporterii australieni nu pot uita de scandalul în care a fost implicat sârbul, în 2022.

La acel moment, Djokovic a fost expulzat din Australia ca urmare a faptului că nu s-a vaccinat anti-COVID-19. El a prezentat la intrarea in țară o scutire medicală despre care s-a spus că ar fi fost falsă.

Novak Djokovic, primire ostilă la Australian Open! Cum a reacționat sârbul

La patru ani distanță de la scandalul legat de poziționarea lui Djokovic față de vaccinarea anti-COVID-19, o parte dintre fani nu au uitat cele întâmplate și l-au criticat și insultat pe Djokovic.

Sârbul a vorbit la finalul meciului cu Pedro Martinez despre reacțiile publicului la adresa sa și s-a declarat amuzat de ceea ce aude din tribune.

„A devenit un obicei. Nu e nici prima, nici ultima dată. Înainte mă deranjau insultele din tribune, acum mai mult mă fac să râd . Depinde mult și de momentul meciului. În funcție de starea mea de spirit, îmi provoacă o reacție sau nu.

Uneori reacțiile sunt puțin mai echilibrate, alteori puțin mai obraznice. Știu că publicul australian poate fi imprevizibil.

Au fost ani în care m-au susținut, iar în alții nu. Dar cel mai important lucru este să mențin nivelul de concentrare și performanță la care mă aflu, restul nu contează”, a declarat Novak Djokovic, conform welovetennis.fr.

100 de victorii a obținut Novak Djokovic de-a lungul carierei sale, la Australian Open

În turul 2 al turneului de la Melbourne, Djokovic îl va înfrunta pe Francesco Maestrelli, locul 141 ATP.

Italianul a venit din calificări și l-a învins în primul tur pe Terence Atmane, locul 64 ATP, scor scor 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

