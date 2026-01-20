„Mă amuză insultele lor” Novak Djokovic, după ce a fost jignit  la Australian Open: „A devenit un obicei”
Novak Djokovic FOTO: IMAGO
Superliga

„Mă amuză insultele lor” Novak Djokovic, după ce a fost jignit la Australian Open: „A devenit un obicei”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 13:18
  • Novak Djokovic (38 de ani) a vorbit despre primirea ostilă de care a avut parte la Australian Open.
  • Sârbul a fost insultat de mai multe ori de fanii din tribune pe parcursul meciului câștigat împotriva lui Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2.

Novak Djokovic, cel care a câștigat de 10 ori Australian Open, a fost primit cu ostilitate la turneul din acest an. Motivul? Suporterii australieni nu pot uita de scandalul în care a fost implicat sârbul, în 2022.

La acel moment, Djokovic a fost expulzat din Australia ca urmare a faptului că nu s-a vaccinat anti-COVID-19. El a prezentat la intrarea in țară o scutire medicală despre care s-a spus că ar fi fost falsă.

Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid
Citește și
Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid
Citește mai mult
Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid

Novak Djokovic, primire ostilă la Australian Open! Cum a reacționat sârbul

La patru ani distanță de la scandalul legat de poziționarea lui Djokovic față de vaccinarea anti-COVID-19, o parte dintre fani nu au uitat cele întâmplate și l-au criticat și insultat pe Djokovic.

Sârbul a vorbit la finalul meciului cu Pedro Martinez despre reacțiile publicului la adresa sa și s-a declarat amuzat de ceea ce aude din tribune.

„A devenit un obicei. Nu e nici prima, nici ultima dată. Înainte mă deranjau insultele din tribune, acum mai mult mă fac să râd. Depinde mult și de momentul meciului. În funcție de starea mea de spirit, îmi provoacă o reacție sau nu.

Uneori reacțiile sunt puțin mai echilibrate, alteori puțin mai obraznice. Știu că publicul australian poate fi imprevizibil.

Au fost ani în care m-au susținut, iar în alții nu. Dar cel mai important lucru este să mențin nivelul de concentrare și performanță la care mă aflu, restul nu contează”, a declarat Novak Djokovic, conform welovetennis.fr.

100 de victorii
a obținut Novak Djokovic de-a lungul carierei sale, la Australian Open

În turul 2 al turneului de la Melbourne, Djokovic îl va înfrunta pe Francesco Maestrelli, locul 141 ATP.

Italianul a venit din calificări și l-a învins în primul tur pe Terence Atmane, locul 64 ATP, scor scor 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Citește și

Au pus ochii pe Julian Alvarez  Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid
Campionate
12:33
Au pus ochii pe Julian Alvarez Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid
Citește mai mult
Au pus ochii pe Julian Alvarez  Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid
Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO+VIDEO. Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion
Superliga
12:22
Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO+VIDEO. Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion
Citește mai mult
Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO+VIDEO. Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
tenis Australian Open novak djokovic jigniri
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share