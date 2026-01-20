„Mă amuză insultele lor” Novak Djokovic, după ce a fost jignit  la Australian Open: „A devenit un obicei”

- Novak Djokovic (38 de ani) a vorbit despre primirea ostilă de care a avut parte la Australian Open.
- Sârbul a fost insultat de mai multe ori de fanii din tribune pe parcursul meciului câștigat împotriva lui Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2.
Novak Djokovic, cel care a câștigat de 10 ori Australian Open, a fost primit cu ostilitate la turneul din acest an. Motivul? Suporterii australieni nu pot uita de scandalul în care a fost implicat sârbul, în 2022.
La acel moment, Djokovic a fost expulzat din Australia ca urmare a faptului că nu s-a vaccinat anti-COVID-19. El a prezentat la intrarea in țară o scutire medicală despre care s-a spus că ar fi fost falsă.
Novak Djokovic, primire ostilă la Australian Open! Cum a reacționat sârbul
La patru ani distanță de la scandalul legat de poziționarea lui Djokovic față de vaccinarea anti-COVID-19, o parte dintre fani nu au uitat cele întâmplate și l-au criticat și insultat pe Djokovic.
Sârbul a vorbit la finalul meciului cu Pedro Martinez despre reacțiile publicului la adresa sa și s-a declarat amuzat de ceea ce aude din tribune.
„A devenit un obicei. Nu e nici prima, nici ultima dată. Înainte mă deranjau insultele din tribune, acum mai mult mă fac să râd. Depinde mult și de momentul meciului. În funcție de starea mea de spirit, îmi provoacă o reacție sau nu.
Uneori reacțiile sunt puțin mai echilibrate, alteori puțin mai obraznice. Știu că publicul australian poate fi imprevizibil.
Au fost ani în care m-au susținut, iar în alții nu. Dar cel mai important lucru este să mențin nivelul de concentrare și performanță la care mă aflu, restul nu contează”, a declarat Novak Djokovic, conform welovetennis.fr.
În turul 2 al turneului de la Melbourne, Djokovic îl va înfrunta pe Francesco Maestrelli, locul 141 ATP.
Italianul a venit din calificări și l-a învins în primul tur pe Terence Atmane, locul 64 ATP, scor scor 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1.