Drăgușin e în impas Fundașul lui Tottenham i-a cerut sfatul lui Edi Iordănescu: „I-am spus asta. Va face alegerile corecte”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin (23 de ani), care ar fi pe punctul de a pleca de la Tottenham.

Șansele lui Radu Drăgușin de a mai juca la Tottenham sunt din ce în ce mai mici.

Astfel, cluburi importante din Europa, precum AS Roma și Leipzig, ar dori să-l transfere pe fundașul român.

Edi Iordănescu, despre Radu Drăgușin: „ Mi-a cerut o părere”

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României în perioada 2022-2024, a dezvăluit că a avut o discuție cu Radu Drăgușin, cu privire la viitorul fundașului.

„Îmi doresc ca Radu Drăgușin să facă alegerea corectă în această perioadă. E la răscruce de drumuri și știu că are două-trei discuții concrete în Italia și Germania.

Mi-a cerut o părere și i-am spus să fie extrem de pragmatic, pentru că ținem legătura direct sau indirect.

Radu nu are nevoie decât de puțină susținere, de încredere. Sunt sigur că va face alegerile corecte. Vine dintr-o familie de sportivi și e un om puternic”, a declarat Edi Iordănescu, conform digisport.ro.

Jucătorul, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, a revenit în angrenajul celor de la Tottenham în finalul anului trecut, într-o partidă din Premier League împotriva lui Crystal Palace, scor 1-0.

Din cauza accidentării, Drăgușin nu a mai evoluat pentru naționala României în preliminariile pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura anul acesta (11 iunie - 19 iulie).

Edi Iordănescu speră ca fundașul să revină sub comanda lui Mircea Lucescu, la prima reprezentativă:

„Îmi doresc să vină cât mai repede în angrenajul naționalei. A fost o pierdere pentru noi în preliminarii. Nu pot să spun că dacă era el, poate acumulam mai multe puncte”.

21 de meciuri a jucat Radu Drăgușin sub comanda lui Edi Iordănescu, la naționala României

Drăgușin, dorit de AS Roma și Leipzig

În urmă cu câteva zile, formația germană Leipzig și-a arătat interesul pentru Radu Drăgușin. Clubul ar intenționa să facă o primă ofertă celor de la Tottenham, așa cum a transmis jurnalistul italian Nicolo Schira.

În ciuda acestui fapt, AS Roma nu renunță la ideea transferului lui Drăgușin. Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini și-a arătat interesul pentru român chiar de la sfârșitul anului trecut.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

Clubul italian ar dori să se întărească în apărare, în contextul în care Mario Hermoso, un jucător de bază al Romei, s-a accidentat și ar putea fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

Cifrele lui Radu Drăgușin:

Genoa : 62 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă

: 62 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă Tottenham : 38 de meciuri

: 38 de meciuri Sampdoria : 15 meciuri

: 15 meciuri Salernitana : 7 meciuri

: 7 meciuri Juventus: 4 meciuri

