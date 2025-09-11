Ioan Varga (66 de ani), patronul lui CFR Cluj, a rămas surprins că Islam Slimani (37 de ani), un vârf renumit în Europa, a acceptat să semneze cu echipa sa fără să aibă pretenții exagerate.

Islam Slimani a fost prezentat joi de către CFR Cluj și se află la prima sa experiență în Estul Europei.

Ioan Varga, despre transferul lui Slimani la CFR: „ N-a venit pentru bani”

Finanțatorul clujenilor a rămas uimit că algerianul nu a avut pretenții financiare exagerate.

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele ”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.

De asemenea, Ioan Varga a rămas impresionat și de singura cerință a algerianului:

„A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat.

Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Jucătorii de acest nivel au mult bun simț și sunt foarte modești. Îi interesează alte lucruri. A vrut să știe cum este baza de antrenament, ce condiții sunt la echipă, cum este sala de forță”.

Slimani va avea un salariu de 8.500 de euro la CFR Cluj, la care i se vor adăuga și bonusurile de performanță pe care le va avea echipa clujeană.

Atacantul își dorește să joace la Campionatul Mondial de anul viitor, naționala Algeriei fiind ca și calificată la turneul final.

47 de goluri în 102 meciuri are Islam Slimani pentru Algeria

Slimani, prezentat oficial la CFR Cluj

Islam Slimani a fost prezentat oficial joi la CFR Cluj. Anunțul a fost făcut de echipa clujeană pe rețelele de socializare.

„Bine ai venit, Islam Slimani!

CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Algeriene, este noul atacant al echipei noastre!

Slimani și-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în Algeria, de unde s-a transferat la Sporting CP, club pentru care a marcat în total 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Prestațiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, urmând ca în Anglia să mai îmbrace și tricoul lui Newcastle. Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 19 meciuri, a marcat 9 goluri și a reușit 7 pase decisive, dar și pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar și în Belgia, pentru Anderlecht, Westerloo și Mechelen.

La nivel internațional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecții, reușind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei țării sale! În anul 2019, alături de Algeria, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2014, a participat la Campionatul Mondial, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa!

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport