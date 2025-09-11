Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur naționala României după remiza contra Ciprului, 2-2, și crede că „tricolorii” nu merită să se califice la CM 2026.

România se află pe locul 3 în grupa preliminară, la 5 puncte în spatele Austriei și a Bosniei.

„Tricolorii” au condus cu scorul de 2-0, grație „dublei” înscrisă de Denis Drăguș, în mintul 2 și 18, însă ciprioții au egalat prin golurile marcate de Loizou, în minutul 29, și Charalampous, în minutul, 76.

Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026

Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale, a analizat prestația „tricolorilor” în campania de calificare a Campionatului Mondial 2026.

După remiza contra Ciprului, de la Larnaca, 2-2, „Baciul” crede că România nu merită să se califice la turneul final din Canada, SUA și Mexic.

„Au fost două parți distincte. Meciul părea la discreția noastră, după nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua. Dacă vrei să te califici la CM, conduci pe Cipru cu 2-0 și nu câștigi, asta înseamnă că nu meriți să te califici la turneul final.

Am jucat contra unei echipe bune, dar Cipru nu poate să emită pretenții la calificarea la CM. În momentul în care vrei să te califici, acestea sunt puncte pe care nu le poți pierde.

Dacă vrem să mergem la Mondiale, trebuie să câștigi meciurile cu Cipru. Nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

