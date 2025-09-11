Thiam îl contrazice pe Becali Ce spune despre mutarea la FCSB: „Nici nu mai știu de câte ori au încercat să mă transfere”

Mamadou Thiam (30 de ani) se declară mulțumit de transferul său la FCSB.

Atacantul senegalez a catalogat noua sa echipă drept „cel mai bun club din ligă”.

Mamadou Thiam a fost transferat de campioana României în această vară de la U Cluj. FCSB a plătit 50.000 de euro pentru senegalez și l-a cedat și pe Andrei Gheorghiță la clujeni.

Thiam îl contrazice pe Becali: „Jocul meu nu se bazează pe forță”

Thiam a început să râdă când a fost întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, care l-a numit „tanc”.

„Toți vorbesc despre mine așa, pentru că sunt un pic puternic, dar jocul meu nu se bazează pe forță. Îmi place jocul combinativ, mai tehnic. Și în Anglia vorbeau la fel despre mine”, a declarat Mamadou Thiam, într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Atacantul senegalez a vorbit și despre încercările constante ale campioanei de a-l transfera:

„Nici nu mai știu de câte ori au încercat să mă ia. Chiar și în primul sezon la U Cluj, numele meu a fost asociat cu acest club. Și a fost plăcut să văd asta, pentru că toată lumea joacă fotbal pentru a ajunge la cel mai bun club din ligă.

A fost foarte plăcut să aud că sunt dorit și acum s-a întâmplat, așa că sunt fericit. Așa cum am spus, mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că acum mă bucur de moment”.

Mamadou Thiam a debutat pentru FCSB în meciul cu FC Argeș, scor 0-2, din cadrul etapei 7 din Superliga. Atacantul senegalez a jucat 45 de minute, dar nu a reușit să marcheze.

1 milion de euro valorează Mamadou Thiam, conform Transfermarkt

Mamadou Thiam, introdus pe lista UEFA de FCSB

Informația a fost transmisă în urmă cu aproape 2 săptămâni de către Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

De asemenea, Mihai Stoica a mai precizat că Joyskim Dawa nu va fi trecut pe lista UEFA.

Thiam va intra pe lista UEFA, Dawa nu. Pentru că nu poți intra pe parcurs. Pe lista UEFA introduci doar jucători care au drept de joc în Liga 1. Este diferit. Mihai Stoica

Pe lista UEFA, Thiam i-a luat locul lui Chiricheș, pe care Gigi Becali nu l-a mai dorit.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

