„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”

David Miculescu (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, privește cu optimism spre barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalistul crede că România poate trece de Turcia dacă va atinge nivelul de joc arătat la EURO 2024.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru CM, iar în cazul unei victorii va da dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

David Miculescu, înainte de Turcia - România: „Avem șanse foarte mari să mergem mai departe”

„Mă gândesc că este visul oricărui jucător să joace la un Mondial. E un baraj care va fi în deplasare, cu Turcia, dar eu cred că nimic nu este imposibil. Toți jucătorii vor fi motivați, asta nu se pune problema.

Dacă vom fi la nivelul de la Euro, avem şanse foarte mari să mergem mai departe!”, a declarat David Miculescu, potrivit fanatik.ro.

6 meciuri a adunat David Miculescu în tricoul echipei naționale a României, cel mai recent bifând 15 minute în înfrângerea cu Bosnia, scor 1-3.

Pentru 2026, fotbalistul lui FCSB are obiective clare atât la nivel de club, cât și la echipa națională.

„Îmi propun pentru 2026 să câștig campionatul cu echipa de club, iar cu echipa națională, vă dați seama, să mergem la Cupa Mondială din Statele Unite”, a mai spus Miculescu.

FCSB ocupă locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte acumulate în 21 de etape.

FOTO: Bosnia - România 3-1

Rezultatele României la Euro 2024:

Grupa E: 3-0 cu Ucraina (N. Stanciu, R. Marin, Drăguș)

Grupa E: 0-2 cu Belgia

Grupa E: 1-1 cu Slovacia (R. Marin)

Optimi: 0-3 cu Olanda

