Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
FCSB FOTO Sport Pictures
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 16:21
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 16:21
  • Campioana a câștigat doi jucători față de prima jumătate a sezonului: Andrei Duarte și Dawa și a pierdut tot doi, pe Mihai Popescu și Edjouma, iar pe Alibec l-a scos în decor
  • Care e singura poziție care e nedublată în acest moment, în rândurile de mai jos

FCSB a terminat sezonul intern mai bine decât spera atunci când distanța față de primul loc ajunsese la un moment dat și la 15 puncte. Acum sunt doar 9 puncte de Craiova și 8 de Rapid, dar mai sunt de jucat 9 etape din sezonul regulat, după care diferențele se vor înjumătăți, înainte de intrarea în play-off.

Tocmai din acest motiv, Gigi Becali a anunțat că va face 4-5 achiziții. Primul nume antamat a fost cel al lui Andre Duarte, după care Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor susținut că dacă ar decide el, FCSB nu ar mai face nici un alt transfer, pentru că lotul este bine structurat.

Zilele trecute însă Edjouma a refuzat să semneze prelungirea, iar MM a declarat că FCSB caută un fotbalist de profilul francezului, un mijlocaș central ofensiv.

Cum creionează staff-ul FCSB lotul pentru partea a doua? În primul rând ținând cont de două nume noi în axul apărării: Duarte și Dawa. Cel din urmă e apt sută la sută după recuperarea efectuată vreme de 9 luni și va fi adăugat pe lista pentru Liga 1.

În condițiile în care în lot mai sunt alți 2 stoperi de meserie, Ngezana și Graovac, cărora li se adaugă Lixandru, puștiul Dăncuș și chiar Chiricheș, FCSB e acoperită pentru această zonă.

În noiembrie, campioana a bătut palma cu Hermannstadt pentru Kevin Ciubotaru, însă același Mihai Stoica a susținut că „nu avem nevoie fundaș stânga, acolo suntem acoperiți”. Poziția are 3 soluții: Radunovic, Pantea, de care antrenorii au fost extrem de mulțumiți de fiecare dată când a jucat ca fundaș stânga, dar și Kiki.

Cum Florin Tănase a fost folosit în mare parte ca al doilea mijlocaș central, lângă închizător, pentru rolul de număr 10, în spatele atacantului, există acum doar varianta Darius Olaru. E singurul post pe care în acest moment FCSB testează pe piața externă și e în discuții cu un fotbalist.

VARIANTA 1 DE ECHIPĂ

  • Târnovanu - Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

VARIANTA 2 DE ECHIPĂ

  • Zima - Cercel, Dawa, Graovac (Dăncuș), Pantea (Kiki) - Lixandru (Chiricheș), Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Politic - Thiam (Stoian)

Probleme la meciurile din ianuarie

Sezonul se va relua pentru FCSB pe 16 ianuarie, cu prima etapă din Liga 1, după care va mai conține alte două jocuri din Europa League.

Partidele din ianuarie:

  • 16 ianuarie: FC Argeș - FCSB
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 25 ianuarie: FCSB - CFR
  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce

Pentru aceste jocuri, vor exista câteva absențe. Duarte nu va putea fi adăugat pe lista UEFA și va fi out pentru confruntările de la Zagreb și cu Fenerbahce. Aceeași situație va fi pentru orice alt fotbalist pe care FCSB îl va achiziționa în această iarnă. Forul european permite modificarea listei abia după terminarea partidelor de pe tabloul principal.

În plus, Ngezana, Alhassan și Kiki sunt la Cupa Africii. Chiar dacă echipele lor vor ieși după prima rundă eliminatorie, ei tot vor avea nevoie de 10 zile de vacanță, astfel că se vor prezenta sub comanda lui Pintilii și Charalambous abia la jumătatea lui ianuarie. Și nu vor fi disponibili până în startul lui februarie.

Încă o problemă va fi că la meciul cu FC Argeș, Graovac va fi suspendat, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

12
meciuri va disputa FCSB în primele 7 săptămâni ale sezonului în 2026: 9 în Liga 1, două în Europa League și unul în Cupa României. În perioada 4 iulie - 21 decembrie 2025, FCSB a jucat 38 de partide

FCSB rulează cu U21 sub generația actuală

Campioana nu caută să aducă alt fotbalist care să respecte regula U21, astfel că o va bifa prin intermediul celor care au fost în lot pe parcursul sezonului.

Toți, fără excepție, sunt cu cel puțin o generație sub cea actuală, care îi cuprinde pe cei născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

Jucătorii under ai FCSB:

  • Ionuț Cercel - născut 2006
  • Mihai Toma - născut 2007
  • Alexandru Stoian - născut 2007
  • Andrei Dăncuș - născut 2009

