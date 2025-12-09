David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”

David Popovici (21 de ani) a dezvăluit că încă nu a primit banii de la Agenția Națională pentru Sport (ANS) pentru performanțele reușite în ultimul an și jumătate, iar în aceeași situație se află și ceilalți sportivi români.

Campionul olimpic a vorbit despre greutățile prin care trec sportivii, despre relația cu sponsorii dar și despre posibilitatea de a ajunge manager în lumea sportului.

David Popovici nu și-a primit încă banii de la stat: „Sper să se rezolve”

Popovici a dezvăluit că nu a primit banii pe care îi avea de încasat de la ANS ca urmare a rezultatelor excelente pe care le-a înregistrat la Campionatele Mondiale din Singapore și la Europenele U23 de la Samorin (Slovacia).

„Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație (n.r. nu a primit banii), dar sper și pentru mine și și pentru ceilalți sportivi să se rezolve situația.

Nu știu exact ce ar trebui făcut sau ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și mereu voi spune că sportul este cel mai mare ambasador al țării și că trebuie să fie o prioritate națională.

Cred că am avea cu toții de câștigat dacă s-ar pune mai mult accent pe sport”, a declarat David Popovici la Gala #BeActive - 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport.

David Popovici a fost desemnat „Most Popular Ambassador” la masculin, în timp ce la feminin a fost aleasă gimnasta Sabrina Voinea.

David Popovici, premiat la Gala Be Active (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

David Popovici: „La început a fost foarte greu”

Popovici a afirmat că știe sportivi care sunt mult mai afectați de faptul că nu au fost premiați pentru performanțele lor, unii dintre ei având mari dificultăți financiare.

„Într-adevăr, e puțin mai greu fără sponsori. Eu sunt recunoscător că atunci când am început să apar în lumina reflectoarelor am fost mediatizat.

În timp, cu ajutorul echipei, am reușit să atrag sponsori, dar la început a fost foarte greu. Sunt într-o postură acum în care vin și companii la noi, și noi la ele... totul s-a schimbat foarte mult.

Nu e o realitate frumoasă... sportul în sine e foarte dificil, dar dacă nu ești recompensat pentru munca ta e și mai greu. Dacă ar fi le dau un sfat sportivilor, ar fi să exploreze aceste posibilități (n.r. să aibă un manager)”, a mai spus înotătorul.

David Popovici, despre bazinul de la „Lia Manoliu”

În repetate rânduri, David Popovci a vorbit despre starea precară a bazinului olimpic de la complexul „Lia Manoliu”. Deși a semnalat această problemă, până în acest moment nimeni nu a luat măsuri pentru a rezolva această situație.

„De un an sau poate chiar doi am început să vorbesc despre condițiile care sunt acolo, despre bazinul din interior care e în paragină de 10 ani, dar răspunsurile au fost mereu pasate din stânga în dreapta”, a mai spus Popovici.

Întrebat dacă l-ar tenta o carieră de manager în sport, Popovici nu a exclus această posibilitate:

„Sună bine. Nu știu dacă o să calc pe urmele domnului Țiriac, dar de ce nu. Răspunsul este că nu știu, dar de ce nu”, a conchis sportivul.

Mereu vorbesc despre lipsa infrastructurii sportului în România, dar și în București. Există câteva bazine olimpice, semi-olimpice, dar cu siguranță nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi și noile generații. Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea asta, educația sportivă, către un stil de viață mai sănătos, facilitat accesul la piste de bicicletă, de exemplu. David Popovici

