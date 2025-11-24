Campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu apar într-un spot distribuit de PSD București și marcat drept „material publicitar politic”.

E vorba despre un clip de promovare al lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Sportivii nu și-au dat acordul pentru această asociere.

Ce spune staff-ul de campanie al lui Daniel Băluță.

UPDATE ora 11:00. „ Lui David nu i s-a cerut și nu oferă niciun fel de acord pentru asocierea sa cu activități sau mesaje de campanie electorală . Ca sportiv, consideră important să rămână dedicat exclusiv activității sale”, a transmis Lavinia Chican, PR Communication Manager David Popovici.

Un spot de promovare politică, în contextul alegerilor iminente pentru Primăria Bucureștiului, folosește imagini cu David Popovici și Diana Mocanu.

Clipul a fost distribuit duminică pe mai multe platforme. El a apărut inclusiv pe contul oficial al PSD.

Daniel Băluță prezintă, de pe marginea bazinului, ceea ce el numește „singurul bazin semiolimpic omologat”, din școala 190, de lângă Piața Sudului. El laudă siguranța bazinului și faptul că are autorizație de la ISU.

David Popovici și echipa lui au fost revoltați să vadă că imaginea sportivului a fost folosită într-un asemenea context. Fără acordul lui. Surse din apropierea lui David Popovici au confirmat pentru GOLAZO.ro că s-a discutat despre depunerea unor plângeri împotriva acestei campanii.

Cum apar campionii olimpici în spotul PSD

Spotul politic al PSD este făcut pe ideea că „se poate”. Acesta este sloganul de campanie al lui Daniel Băluță în alegerile din 7 decembrie, unde încearcă să devină primar al Capitalei, după ce a fost ales de două ori primar al Sectorului 4. Potrivit sondajelor de opinie, Daniel Băluță este unul dintre favoriți.

„Experiența m-a învățat că nu este important doar să înfrumusețezi, să renovezi. Important e să creezi premizele pentru marea performanță”, spune Băluță, moment în care spotul PSD arată două imagini: una a lui David Popovici și cealaltă a Dianei Mocanu. Ipostazele sunt din competiții, cu cei doi în bazin.

Staff-ul lui Băluță: ”Ne cerem scuze”

GOLAZO.ro a luat legătura luni dimineață cu stafful lui Daniel Băluță. „Prezența celor doi sportivi în spot a fost o eroare a colegilor de la montaj, de la PSD, nu și-au dat seama”, a spus unul dintre oficialii campaniei lui Daniel Băluță.

Duminică, noi am aflat ce s-a întâmplat și l-am dat jos imediat de pe contul de Facebook al domnului primar. Spotul a fost refăcut Staff-ul lui Daniel Băluță

Cu toate acestea, luni dimineață în jurul orei 09:00 spotul cu David Popovici și Diana Mocanu continua să fie pe pagina de Facebook a PSD București. Oficialul din staff a reacționat pentru GOLAZO.ro: ”Înseamnă că e o mare greșeală. Ne cerem scuze, va fi scos și de acolo și înlocuit cu cel nou”.

Cine are acces în bazinul făcut pentru „copiii sectorului”?

„Iată un exemplu de proiect realizat pentru tinerii care își doresc să transforme disciplina și pasiunea în rezultate. În astfel de locuri se pregătesc campionii României de mâine”, spune Daniel Băluță în spot.

Bazinul despre care vorbește politicianul a fost inaugurat în 2020 și este construit lângă Școala 190, din zona Piața Sudului. Proiectul a venit cu controverse, pentru că, la inaugurare, Băluță a anunțat că toți elevii din sector vor avea acces gratuit pentru a înota aici. În comunicatul oficial, s-a vorbit despre „gratuitate în timpul orelor de curs”.

Dar, conform unei investigații publicate de Buletin de București, „accesul liber al elevilor din Sectorul 4 mai există în limita a patru ședințe consecutive de 50 de minute pe întreg anul școlar. În restul timpului, bazinul este exploatat de un club sportiv, care și-a impus tarife proprii ”. Iar patronul firmei care gestionează acum bazinul este un apropiat PSD, partidul din care face parte și Băluță.

Cine sunt Diana Mocanu și David Popovici

Diana Mocanu, 41 de ani, este prima campioană olimpică din istoria natației noastre. Când avea 16 ani, la Jocurile Olimpice de la Sidney, Mocanu a provocat una din marile surprize ale competiției, câștigând de două ori medalia de aur: la 100 de metri spate și la 200 de metri spate.

David Popovici, 21 de ani, a câștigat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 medalia de aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber. Popovici este, de asemenea, de patru ori campion mondial și de patru ori campion european.

