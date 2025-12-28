„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut”

Zvonimir Boban, 57 de ani, cel care a pornit revolta croată în 1990, povestește ce a simțit atunci când a lovit polițistul pe teren.

După o carieră mare la Milan și naționala Croației, s-a întors la Dinamo Zagreb, ca președinte: „Ar fi fost o trădare”.

Protestul său împotriva președinților UEFA și FIFA, deși a lucrat cu ei. Are o opinie fermă, puternică: „Lipsit de respect, iresponsabil”.

Pentru fotbal, Zvonimir Boban este un nume faimos. Pentru fotbalul croat, e legendă.

Boban și lupta cu polițistul: „Căutam libertate. Nu era naționalism sau ură”

Nimeni nu uită la Zagreb ce a făcut pe 13 mai 1990. Într-un meci al echipei sale, Dinamo, acasă, pe „Maksimir”, împotriva Stelei Roșii Belgrad, a atacat pe teren un polițist, care lovise un suporter în incidentele dintre fanii croați și sârbi.

N-a scăpat de baston, dar a și pus la pământ acel polițist, făcând să-i zboare casca.

🎙️ Zvonimir Boban on what they stood for in 1990:



"I was proud of us that day, proud of the young people and how we reacted.



What did we want? Freedom. We did the right thing. There was nothing about nationalism, nothing about hatred between Croatia and Serbia—just justice and… pic.twitter.com/Jubzs8yFZ9 — Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) December 23, 2025

Boban a devenit un simbol al rezistenței croate. Un an mai târziu, țara sa își declara independența de Iugoslavia, declanșând un război ce a durat până în 1995.

„A fost un moment colectiv, nu al meu. Un moment al tinerilor croați care nu simțiseră niciodată o asemenea nedreptate și se uneau pentru cauza lor.

Eram rebeli, o rezistență, dar adevărații eroi au fost cei care au luptat în război pentru libertatea noastră”, spune el acum, pentru The Guardian.

Am fost mândru de noi în acea zi, mândru de tineri și de cum am reacționat. Ce căutam? Libertate. Am făcut ce trebuia. Nu era vorba de naționalism, nimic despre ura dintre Croația și Serbia, pur și simplu dreptate și libertate Zvonimir Boban, fost mare fotbalist

Boban s-a întors la Zagreb după o carieră mare: „Ar fi fost o trădare”

A părăsit Zagreb în 1991, a jucat zece ani la Milan, câștigând Liga Campionilor după un 4-0 istoric în finala cu Barcelona lui Johan Cruyff, a fost căpitanul primei naționale mari a Croației, locul 3 la Mondialul din 1998.

După 34 de ani, s-a întors la Dinamo, ales președinte al clubului în primăvara lui 2025.

Boban (în centru), decarul Croației, în duel cu Gâlcă la CM 1998. El și naționala sa ne-au învins cu 1-0 în „optimi”. Foto: Imago

„Toată viața am vorbit despre dragostea mea pentru Dinamo Zagreb, pentru acești oameni, pentru acest oraș, pentru țara mea.

Și, în momentul în care am ocazia să ajut, să zic «Am 57 de ani și vreau să mă odihnesc pe o insulă privind marea și pescuind»? Ar fi fost o trădare a tuturor valorilor pentru care am trăit”.

Acceptă și criticile presei și fanilor. Dă exemplul suprem. „Isus a fost un om bun, mai bun decât oricare dintre noi, e clar, nu? L-au răstignit! Cine suntem noi să nu fim răstigniți?”, întreabă Boban retoric.

A plecat de la UEFA și Milan după proteste: „Nu regret nimic”

Mereu a vrut să ajute, dar nu a acceptă să lucreze cu oameni care-i încalcă valorile, principiile.

La UEFA, era director tehnic. Și-a dat demisia după aproape trei ani, în ianuarie 2024, când a descoperit că președintele Aleksander Ceferin a modificat statutul forului european pentru ca primul mandat să fie declarat incomplet și să poată candida la al 4-lea mandat, deși 3 e numărul maxim.

Era prieten cu Ceferin, însă tot a plecat, după ce a protestat.

Nu regret nimic, absolut deloc. M-am gândit două luni înainte să iau această decizie. Nu am reacționat ca un copil răsfățat. Am făcut ce trebuia să fac. Fiecare va trăi cu propriile decizii și consecințele lor Zvonimir Boban, pentru The Guardian

A vrut să sprijine și Milan, în iunie 2019, era directorul întregului departament de fotbal la club.

Nici un an mai târziu, în martie 2020, l-a criticat public pe CEO-ul Ivan Gazidis, care încerca să-l impună pe Ralf Rangnick antrenor în ciuda opoziției sale, și a fost concediat.

Boban, despre Infantino: „Lipsit de respect, iresponsabil. Obsedat de politicieni”

A fost trei ani și la FIFA, între 2016 și 2019, secretar general adjunct, primii trei ani ai lui Gianni Infantino ca președinte al organizației mondiale.

Văzând ce s-a întâmplat la tragerea la sorți a grupelor CM 2026, Infantino oferindu-i Premiul FIFA pentru Pace lui Donald Trump, Boban se revoltă din nou.

Boban și Infantino, în 2017, când Zvonimir lucra și el la FIFA Foto: Imago

„Lipsit de respect, iresponsabil”, afirmă despre Infantino. „Nu am putut să mă uit. Sunt surprins că a început să gândească astfel, prea politic, obsedat de politicieni și de poveștile lor”.

FIFA nu ar trebui să fie o organizație politică, dar asta face Infantino acum și e rușinos Zvonimir Boban, fost mare fotbalist croat

Pentru el, „drumul este pierdut. Cel puțin așa a fost prezentat totul cu acel premiu ridicol. Îmi pare rău pentru fotbal”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport