Regula U21, apreciată de străini Un fost dinamovist propune în Portugalia metoda de promovare a jucătorilor tineri din România

Fostul atacant dinamovist, Goncalo Gregorio, laudă România pentru promovarea jucătorilor tineri și ar dori ca o regulă similară să fie aplicată și în țara sa natală, Portugalia.

Regula U21 rămâne un subiect controversat în fotbalul românesc, dar, în mod paradoxal, este apreciată și lăudată din afara granițelor țării.

Goncalo Gregorio laudă regula U21 din Liga 1

Goncalo Gregorio (30 de ani), atacant portughez care a evoluat la Dinamo București, în sezonul 2023-2024, consideră că obligativitatea folosirii jucătorilor tineri este benefică și spune că și-ar dori ca o astfel de regulă să fie implementată și în Portugalia.

Într-un interviu acordat publicației Bola Na Rede, Gregorio a explicat de ce a ales să plece din campionatul lusitan și de ce vede fotbalul românesc ca pe un exemplu.

„Am vrut să plec din Portugalia pentru că în străinătate jucătorul portughez și calitatea lui sunt mai apreciate decât de propriile cluburi naționale. Poate că este puțin și din cauza mentalității portugheze.

Există stigmatul că ceea ce este național nu este bun și că ceea ce este străin este mai bun. Pentru a schimba această situație ar fi nevoie de reguli care să încurajeze folosirea tinerilor jucători autohtoni în principalele ligi, așa cum se întâmplă în România și în Polonia, de exemplu.

Asta ar fi benefic pentru dezvoltarea jucătorilor, pentru însăși echipa națională și ar ajuta la schimbarea acestui stigmat”, a spus fostul atacant al lui Dinamo.

Regula U21, tot mai contestată în România

În luna mai, Gigi Becali, în calitate de deputat, a inițiat un proiect de lege prin care solicita eliminarea condițiilor obligatorii de vârstă în sport, ceea ce ar însemna, implicit, scoaterea regulii U21 din fotbalul românesc.

La nivelul cluburilor, FCSB a fost printre primele care au cerut oficial abrogarea regulii, prin vocea lui Mihai Stoica. Ulterior, criticile au continuat din mai multe direcții importante ale Ligii 1.

Andrea Mandorlini, fostul antrenor al echipei CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de obligativitatea folosirii jucătorilor U21, iar Victor Angelescu, președintele Rapidului, s-a alăturat și el listei contestatarilor.

FRF: „Aversiunea față de regulă este întotdeauna mai vizibilă când se face schimbul de generații”

Valul de critici împotriva regulii U21, care s-a intensificat în 2025, are o explicație logică, potrivit FRF. Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a constatat că astfel de presiuni din partea cluburilor apar întotdeauna în anii în care se face „schimbul de generații”.

„Aversiunea față de regulă este întotdeauna mai vizibilă în primul an când se face schimbul de generații. Cei care au îndeplinit până acum criteriul U21 trebuie înlocuiți.

Așa s-a întâmplat și în 2021, și în 2023, de fiecare dată apare un început de revoltă”, a explicat oficialul FRF, pentru GOLAZO.ro.

Cum arătă regulile Under în primele 3 ligi din România

Liga 1: Un jucător U21 permanent pe teren

Liga 2: Un jucător U21 și unul U19 permanent pe teren

Liga 3: Doi jucători U19 și unul U18 permanent pe teren

FRF a schimbat regula „5+6” din sezonul 2025/2026: U21 contează suplimentar

Pe lângă regulile Under, Comitetul Executiv al FRF a aprobat, în aprilie 2025, modificarea regulei „5+6”, menită să extindă baza de selecție pentru naționalele României și să încurajeze folosirea tinerilor jucători formați la nivel național. Propunerea, realizată împreună cu UEFA, a fost dezbătută și validată în ședința din 24 aprilie.

Din sezonul 2025/2026, pe durata unui meci trebuie să fie în teren minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României, pentru cel puțin 75% din meciurile unui sezon din Liga 1 și Cupa României.

În plus, jucătorii U21 contează suplimentar: dacă sunt folosiți trei jucători U21 pe întreaga durată a partidei, regula se consideră îndeplinită.

Amendă 150.000 de euro pentru cei care nu respectă regula „5+6”

Nerespectarea regulii atrage o penalitate de 150.000 de euro, sumele fiind împărțite între primele 5 cluburi care respectă regula, conform clasamentului final.

„Regula 5+6 își propune să încurajeze creșterea numărului de jucători formați la nivel național eligibili pentru naționalele României la nivelul primului eșalon fotbalistic din țara noastră, precum și creșterea bazei de selecție printr-o conectare mai bună la diaspora, fiindcă ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor românilor care au plecat în afara țării”, a explicat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Pentru a facilita aplicarea regulii: un jucător U21 suplimentar poate înlocui doi jucători formați la nivel național, iar folosirea a trei U21 pe meci echivalează cu prezența a cinci jucători formați la nivel național.

