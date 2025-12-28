„Parcă eram paralizat” Starul în devenire din Liga 1, despre cel mai înspăimântător moment al carierei: „Nu mai puteam de durere”

Narcis Ilaș (18 ani), puștiul promițător de la FC Botoșani, a vorbit pe larg despre accidentarea groaznică suferită la finalul lunii octombrie.

Tânărul fundaș a rememorat și experiența trăită în Italia, la juniorii celor de la Lazio Roma.

Ilaș s-a accidentat în partida cu Hermannstadt din etapa #14 a Ligii 1, iar diagnosticul a fost unul foarte dur: ruptură de ligament colateral intern, urmând să revină pe teren abia spre finalul lunii ianuarie 2026.

Narcis Ilaș: „Parcă eram paralizat”

În încercarea de a-l deposeda pe Nana Antwi, fotbalistul celor de la FC Botoșani a intrat prin alunecare, însă a căzut cu toată greutatea pe genunchiul piciorului stâng care rămăsese blocat în gazon.

Narcis Ilaș a rememorat acum momentul accidentării, care l-a speriat în primele săptămâni.

„Cu un exces de adrenalină, m-am dus în alunecare și, când mi-am simțit genunchiul blocat în pământ, m-am speriat foarte tare. Am început să plâng.

Mă uitam la picior, nu puteam să-l mai mișc, de parcă eram paralizat. Când a venit doctorul, nu mai puteam de durere.

Am traversat câteva săptămâni foarte dificile, dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt pe drumul cel bun. Și clubului, bineînțeles, că a avut grijă de mine și s-a implicat total în recuperarea mea. Va fi bine, sunt sigur!”, a declarat Ilaș, potrivit gsp.ro.

FOTO. Accidentarea lui Ilaș din meciul cu Hermannstadt

În continuare, fundașul moldovenilor a vorbit despre începuturile sale în fotbal: „La șase ani, am jucat timp de zece sezoane la centrul de juniori al Botoșaniului, iar familia a contribuit sută la sută la cariera mea”.

Mă punea învățătoarea să citesc de pe tablă și nu vedeam din bancă. Discutam lucrurile astea cu ai mei, nu mi-a fost niciodată rușine, numai că familia mea nici n-avea prea mari posibilități să intervină când eram mai mic. Narcis Ilaș, despre problema din cauza căreia poartă ochelari pe teren

Ilaș a continuat apoi cu povești din perioada Lazio: „O experiență care m-a maturizat, extraordinară, mai ales că am avut ocazia să mă antrenez de vreo șase-șapte ori și cu echipa mare. Când m-am văzut în vestiar cu Guendouzi, Pedro și Immobile, nici nu mai știam să mă încalț de emoție.

Nu pot să spun că mi-am dorit așa mult să rămân acolo, pentru că au fost niște condiții precare. De exemplu, terenuri rele, folosite de câte două-trei echipe în același timp.

Sincer, nu mare diferență între România și ceea ce am întâlnit la grupele U16 și U19 la Roma. Abia la Primavera și la echipa mare era o situație mult mai bună”, a mai spus Ilaș.

14 meciuri a disputat Narcis Ilaș în tricoul lui FC Botoșani, în acest sezon

Narcis Ilaș, despre șansele la titlu: „De ce să nu se poată?”

Tânărul jucător e încrezător inclusiv în șansele la titlu ale echipei sale, care a fost revelația actualului sezon în Liga 1.

„Se poate spune că Universitatea Craiova are prima șansă acum, dar și noi avem încredere că ne putem bate acolo, sus. Și domnul Iftime a venit la o masă cu echipa și ne-a spus că se gândește la titlu. De ce să nu se poată?

Avem resurse să rezistăm și în play-off, mai ales că vom reveni și noi, cei accidentați, adică eu, Kovtaliuk și alții, să refacem întreg grupul pentru etapele următoare”, a mai spus Ilaș.

FC Botoșani se află pe locul 3 în Liga 1, cu 38 de puncte după 21 de etape, la egalitate cu Dinamo (locul 4). Pe podium se află Universitatea Craiova (40) și Rapid (39).

