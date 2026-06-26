David Popovici (21 de ani) a cucerit medalia de argint la 50m liber, vineri, la Trofeul Settecolli de la Roma.

Campionul olimpic, european și mondial mai este înscris la 100 m liber și 200 m liber.

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Bazinul de la Foro Italico găzduiește repetițiile finale înaintea Campioantelor Europene de la Paris (10-16 august), iar David Popovici demonstrează încă o dată că se simte excelent în capitala Italiei.

David Popovici, medalie de argint la 50 m liber la Settecolli

Deși afirma la plecarea în Italia că s-a înscris la 50 de metri liber doar „pentru a antrena suta”, Popovici a obținut o medalie după finala de vineri seara.

Popovici și-a îmbunătățit recordul personal în această probă cu o sutime, oprind cronometrul la 21.82 secunde. A terminat pe locul 2.

David a fost învins de brazilianul Guilherme Santos Caribe, înregistrat cu timpul de 21.46s. Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano (21.90s).

Clasamentul final în proba de 50 m liber:

Guilherme Santos Caribe (Brazilia) - 21.46 DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) - 21.82 Leonardo Deplano (Italia - 21.90 Thomas Fannon (Irlanda) - 21.95 Giovanni Guatti (Italia) - 21.97 Jere Hribar (Croația) - 22.00 Lorenzo Ballarati (Italia) - 22.06 Meiron Cheruti (Israel) - 22.31.

Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. David Popovici, la plecarea în Italia

Popovici are amintiri plăcute de la Roma. Pe 13 august 2022, stabilea recordul mondial de la acea vreme la 100m liber, 46.86.

Programul românilor la Trofeo Settecolli

David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)

– 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie) Alexandru Constantinescu – 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie)

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