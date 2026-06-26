A semnat cu Dinamo Portarul marocan care i-a apărat un penalty lui Mbappe va juca în Liga 1

Dinamo a anunțat transferul lui Alaa Bellaarouch, un portar marocan în vârstă de 24 de ani.

Goalkeeperul vine de la SC Braga și va juca pe „Arcul de Triumf” sub formă de împrumut.

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Mutarea este valabilă pentru un sezon competițional, până la 30 iunie 2027, iar Dinamo a anunțat că are și opțiune de cumpărare definitivă.

Alaa Bellaarouch, portar trecut pe la Strasbourg și Braga, a semnat cu Dinamo

Bellaarouch a ajuns în Europa la RC Strasbourg, pentru care a disputat 15 meciuri în Ligue 1. Ulterior, marocanul s-a transferat la SC Braga, unde nu s-a impus.

Marocanul a bifat doar două apariții în sezonul trecut: una în preliminariile Europa League și una în Cupa Portugaliei, iar din această vară va evolua pentru „câini”.

„Ne bucurăm să anunțăm semnarea noului nostru portar, Alaa Bellaarouch, sosit de la Braga!

Îi dorim mult succes lui Alaa Bellaarouch în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!”, a notat Dinamo, pe rețelele de socializare.

Dinamo are opțiune de cumpărare definitivă pentru Alaa Bellaarouch, în valoare de 500.000 de euro, conform jurnalistului Luca Bendoni.

Bellaarouch i-a apărat un penalty lui Mbappe

Goalkeeperul i-a apărat un penalty lui Mbappe, la debutul său la Strasbourg într-un meci cu PSG, în 2024.

După o jumătate de oră însă a făcut și o gafă: a întârziat cu degajarea, care a fost interceptată de Asensio, spaniolul i-a pasat lui Mbappe care de data aceasta a înscris.

Dinamo îl are în prezent ca portar principal pe Devis Epassy, internațional camerunez trecut, printre altele, pe la Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Stade Rennais B și FC Lorient B.

Acesta a adunat deja 31 de meciuri pentru „câini”, în care a primit 33 de goluri și a încheiat 9 partide fără gol primit.

FOTO. Imagini de la primul amical al lui Dinamo în cantonamentul din Polonia, 2-1 cu Gornik Lecnza

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