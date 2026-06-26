Charlie Hebdo șochează Caricatură extremă cu selecționerul Franței după moartea mamei sale: „Aduce cupa acasă”

Controversata revistă franceză de satiră a legat decesul mamei lui Didier Deschamps de Campionatul Mondial.

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O revistă săptămânală de satiră, creată în Franța în 1970 și relansată în 1992, care duce umorul și libertatea de expresie la ultima limită.

Charlie Hebdo, de la profetul Mahomed la Simona Halep

De-a lungul timpului, Charlie Hebdo a fost de trei ori ținta atacurilor teroriste, după multiple caricaturi cu profetul Mahomed.

Pe 7 ianuarie 2015, 12 oameni au fost uciși de militanții Al-Qaeda în redacția pariziană a publicației, inclusiv directorul editorial Charb. Atunci s-a născut, ca protest, mișcarea „Je suis Charlie”.

În iunie 2018, după ce Simona Halep a cucerit titlul de la Roland Garros, CH a ieșit pe copertă cu o caricatură înfățișând-o pe jucătoare încercând să vândă trofeul cu „Fier vechi, fier vechi”.

Charlie Hebdo: „Didier Deschamps aduce cupa acasă”. Urna mamei

Acum, selecționerul Franței a fost caricaturizat de Charlie Hebdo într-un moment dureros al vieții. Dispariția mamei.

Didier Deschamps s-a întors acasă de la Campionatul Mondial, ratând ultimul meci al grupei I, derbyul european cu Norvegia.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani apare în desenul Charlie Hebdo cu o urnă de cenușă deasupra capului. Urnă pe care scria „mamă”.

Mesajul: „Didier Deschamps aduce cupa acasă”.

„Trebuie să fii insensibil la durerea altora ca să râzi de ea”

Caricatură care a aprins Hexagonul. Au reacționat și politicienii. Cotidianul Le Dauphine Libere a arătat două mesaje.

„Această caricatură nu este amuzantă. Trebuie să fii insensibil la durerea altora ca să râzi de ea.

Didier Deschamps nu este doar o figură publică: este un fiu îndurerat”, a comentat Antoine Leaument, deputat LFI, partid de extremă stânga.

„Indecența la paroxism. O rușine pentru țara noastră”

Socialistul Karim Bouamrane, primarul comunei Saint-Ouen-sur-Seine (la nord de Paris), care și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027, a postat pe X:

„Indecența la paroxism. Acest caricaturist, pe lângă faptul că nu este amuzant, e o rușine pentru țara noastră”, a scris acesta.

„Derapajele, vulgaritatea și lipsa de respect din societatea noastră, folosind libertatea de exprimare drept pretext, necesită o reflecție profundă.

Am fost primul care a apărat Charlie. Voi condamna întotdeauna lipsa de respect, insultele și vulgaritatea”.

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