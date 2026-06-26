Spider-Man de la CM 2026! FOTO. Selecționerul Ecuadorului a oferit una dintre imaginile memorabile ale anului. Ce a făcut după ce a învins Germania +10 foto
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Campionatul Mondial

Spider-Man de la CM 2026! FOTO. Selecționerul Ecuadorului a oferit una dintre imaginile memorabile ale anului. Ce a făcut după ce a învins Germania

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 20:11
  • Bucuria calificării istorice a Ecuadorului în faza eliminatorie a Cupei Mondiale 2026 a produs și una dintre cele mai spectaculoase imagini ale competiției.
  • Imediat după fluierul final al victoriei cu 2-1 în fața Germaniei, selecționerul Sebastian Beccacece (45 de ani) s-a cățărat în tribune pentru a-și îmbrățișa soția și cele două fiice.
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Ultimul fluier al arbitrei Tori Penso a declanșat sărbătoarea ecuadorienilor. Victoria cu 2-1 în fața Germaniei a adus calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, performanță reușită de „La Tri” pentru a doua oară în istorie.

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Cine este femeia pe care a îmbrățișat-o selecționerul Ecuadorului după victoria cu Germania

Îmbrățișări, lacrimi de fericire. Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, a oferit una dintre imaginile memorabile ale turneului: a alergat spre tribune, a escaladat gardul despărțitor și și-a îmbrățișat soția, Patricia Persson.

The Sun a comparat, în glumă, saltul antrenorului argentinian cu cel al supereroului Spider-Man, datorită modului în care s-a cățărat în tribună pentru a ajunge la familie.

Sebastian Beccacece și Patricia Persson formează un cuplu de peste două decenii. S-au cunoscut în anii studenției, la Facultatea de Educație Fizică, înainte ca Beccacece să își construiască reputația de unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul sud-american.

Patricia Persson l-a însoțit pe Beccacece în toate etapele carierei sale, de la începuturile ca antrenor până la experiențele din Argentina, Chile și, în prezent, la naționala Ecuadorului.

Presa din America de Sud o descrie drept unul dintre principalii susținători ai acestuia, însă ea preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Au două fiice

Cuplul are două fiice, Agustina și Victoria, care au crescut urmându-și tatăl în numeroasele sale aventuri fotbalistice.

În interviurile acordate de-a lungul timpului, selecționerul Ecuadorului a povestit că soția lui este pasionată de sport.

„Ne-am cunoscut la Facultatea de Educație Fizică și este foarte talentată la sport. Acasă îi spunem «Pato» (n.r. rață).

Joacă fotbal și vine la meciuri atât pentru că îi place, cât și pentru a mă susține. De fapt, toată familia este pasionată de sport”.

Sebastian Beccacece a alergat spre același sector de tribună și după golul de 2-1 marcat de Gonzalo Plata, în minutul 77, pentru a sărbători împreună soția și ceilalți membri ai familiei.

FOTO. Sebastian Beccacece a escaladat gardul pentru a-și îmbrățișa soția după calificarea Ecuadorului

Galerie foto (10 imagini)

Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, s-a urcat pe gardul tribunei pentru a se bucura cu soția și familia pentru calificarea în 16-imile Cupei Mondiale (captură: Antena 1) Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, s-a urcat pe gardul tribunei pentru a se bucura cu soția și familia pentru calificarea în 16-imile Cupei Mondiale (captură: Antena 1) Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, s-a urcat pe gardul tribunei pentru a se bucura cu soția și familia pentru calificarea în 16-imile Cupei Mondiale (captură: Antena 1) Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, s-a urcat pe gardul tribunei pentru a se bucura cu soția și familia pentru calificarea în 16-imile Cupei Mondiale (captură: Antena 1) Selecționerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, s-a urcat pe gardul tribunei pentru a se bucura cu soția și familia pentru calificarea în 16-imile Cupei Mondiale (captură: Antena 1)
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Contestat înainte de a deveni erou

Cu numai o zi înaintea confruntării cu Germania, Beccacece mărturisise că era pregătit să renunțe la postul de selecționer în cazul în care Ecuador ar fi fost eliminată din competiție.

Parcursul lui Beccacece la Mondial nu a fost lipsit de momente dificile. După înfrângerea cu Coasta de Fildeș (0-1) și remiza cu Curacao (0-0), selecționerul a fost intens criticat, iar presa din Ecuador scria chiar despre posibilitatea demiterii sale.

Totul s-a schimbat după succesul istoric cu Germania. Ecuador a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 2-1, calificându-se în faza eliminatorie.

Mexicul, cel mai probabil adversar în șaisprezecimi

Ecuador a încheiat Grupa E pe locul 3, cu patru puncte, iar în șaisprezecimile de finală ar putea întâlni una dintre următoarele echipe: Mexic, Anglia, Elveția, Statele Unite, Columbia sau Franța.

Adversara va fi stabilită abia după încheierea tuturor meciurilor din faza grupelor, în funcție de configurația finală a tabloului competiției.

Dintre aceste variante, Mexicul este considerat în prezent cel mai probabil adversar al Ecuadorului în șaisprezecimi.

Cine este Sebastian Beccacece, antrenorul care a scris istorie cu Ecuador la CM 2026

În spatele calificării istorice a Ecuadorului în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026 se află un personaj aparte.

În vârstă de 45 de ani, Sebastian Beccacece este considerat unul dintre cei mai pasionali antrenori din fotbalul sud-american, iar drumul său spre elita meseriei a fost unul complet diferit de cel al majorității tehnicienilor.

Născut la 17 decembrie 1980, la Rosario, în Argentina, Beccacece nu a avut o carieră de fotbalist profesionist.

A evoluat doar la nivel de amatori, ca fundaș dreapta, înainte de a realiza că viitorul său este pe banca tehnică.

Încă de la începutul anilor 2000 a început să pregătească echipe de copii și juniori, punând bazele unei cariere construite mai degrabă prin studiu și analiză tactică decât printr-un trecut de jucător celebru.

Omul de încredere al lui Jorge Sampaoli

Ascensiunea sa a început după întâlnirea cu Jorge Sampaoli, alături de care a lucrat mai bine de un deceniu.

Beccacece i-a fost secund la Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O'Higgins și Emelec, înainte ca cei doi să formeze unul dintre cele mai apreciate cupluri de antrenori din America de Sud.

Împreună au scris istorie la Universidad de Chile, unde au cucerit trei titluri de campioană și Copa Sudamericana în 2011.

Ulterior, au preluat naționala statului Chile, calificată la Cupa Mondială din 2014 și câștigătoare a primei Copa America din istoria țării, în 2015.

Sebastian Beccacece a condus mai multe cluburi importante

În 2016 a decis să pornească pe cont propriu, devenind antrenor principal la Universidad de Chile.

Au urmat experiențe la Defensa y Justicia, unde a obținut cel mai important trofeu din carieră, Recopa Sudamericana în 2021, dar și pe băncile tehnice ale cluburilor Independiente, Racing Club și Elche, în Spania.

În august 2024, Federația Ecuadoriană de Fotbal i-a oferit postul de selecționer, cu obiectivul de a califica reprezentativa la Cupa Mondială din 2026.

Misiunea a fost îndeplinită, iar victoria spectaculoasă cu Germania, scor 2-1, i-a adus și calificarea în faza eliminatorie a turneului final.

FOTO. Ecuador a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș!

Galerie foto (16 imagini)

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
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Cele mai interesante lucruri despre Sebastian Beccacece: nu a fost fotbalist profesionist, a vândut produse de curățenie și și-a obținut licența de antrenor online

  • 1. Și-a încheiat cariera de jucător la doar 17 ani, fără să ajungă vreodată la nivel profesionist.
    A fost o lovitură grea pentru el, mai ales că fratele său geamăn a evoluat în liga a doua din Argentina, iar fratele mai mic a jucat în campionatul orașului Rosario.

„Mi-ar fi plăcut să joc și eu, dar mi-am dat seama foarte repede că nu aveam suficient talent. În plus, era evident că frații mei jucau mai mult și progresau mai repede. Am transformat durerea și cicatricea în motivație pentru a evolua”, a povestit Beccacece.

  • 2. La 17 ani vindea produse de curățenie, ajutându-și tatăl în afacerea familiei.
    Dimineața muncea, iar apoi alerga să antreneze copii. La doar 18 ani a devenit antrenor, lucrând cu grupe de copii de patru și cinci ani la o școală de fotbal.
  • 3. Și-a cunoscut viitoarea soție, Patricia Persson, la facultatea de Educație Fizică.
    Sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au două fiice. Patricia îi este mereu alături, deși evită aproape complet aparițiile în presă. Totuși, în 2016, când Beccacece traversa o perioadă dificilă la Universidad de Chile, iar clubul era măcinat de conflicte între suporteri și jucători, ea a declarat cu sinceritate: „Nu mai știm la cine să ne rugăm.”
  • 4. Și-a obținut licența de antrenor online.
    A început cursurile la Rosario, însă a primit rapid invitația lui Jorge Sampaoli de a merge în Peru și și-a finalizat pregătirea de la distanță.
  • 5. A ajuns în Peru după o călătorie de trei zile cu autobuzul.
    La 22 de ani, pentru a lucra alături de Jorge Sampaoli, Beccacece trebuia să ajungă în Peru. Nu își permitea un bilet de avion de 500 de dolari, iar Sampaoli s-a oferit inițial să i-l cumpere. Însă, după o înfrângere, tehnicianul a fost amenințat cu demiterea, iar biletul a fost anulat.

Beccacece nu a renunțat. A urcat într-un autobuz și a călătorit timp de trei zile prin mai multe țări, comunicând doar ocazional prin telefon și din internet cafe-uri.

A stat pe scaune semi-rabatabile, fără posibilitatea de a se spăla pe tot parcursul drumului. Avea doar două bagaje și nici măcar nu știa unde urma să locuiască.

Când a ajuns în autogară, Sampaoli nici măcar nu venise să-l întâmpine. A fost nevoit să-l aștepte încă 40 de minute.

  • 6. Prietenia cu Jorge Sampaoli durează de peste două decenii.
    Cei doi s-au cunoscut la universitate, iar Beccacece a fost ani la rând principalul său secund. Împreună au trecut pe la șase cluburi și două echipe naționale. Ca antrenor secund, a câștigat Copa America 2015 cu Chile și a participat la Cupa Mondială din 2018 cu Argentina.
  • 7. La naționala Argentinei a avut un conflict cu Lionel Messi.
    Potrivit publicației Clarin, înaintea amicalului cu Spania din martie 2018, pierdut de Argentina cu 1-6, Messi și-a ieșit din fire la un antrenament.
    Beccacece oprise un exercițiu și încercase să-i ofere câteva indicații, atingându-l pe umăr. Nu observațiile l-au deranjat pe Messi, ci gestul în sine. Ulterior, starul argentinian i-ar fi cerut lui Sampaoli să se asigure că o astfel de situație nu se va mai repeta.
  • 8. Are un tatuaj impresionant dedicat familiei.
    Pe spate și-a tatuat o minge uriașă de fotbal, în interiorul căreia sunt reprezentate cele mai importante lucruri din viața sa: soția Patricia, cele două fiice, părinții și clubul său de suflet, Newell's Old Boys, prima echipă a lui Lionel Messi.

„Meciurile lui Newell's reprezentau momentul culminant al fiecărui weekend. Pe stadion se creează legături între oameni. Nu contează de unde vii”, își amintește el.

  • 9. Acasă vorbește foarte puțin despre fotbal.
    Beccacece spune că soția și fiicele sale au propriile preocupări, iar când ajunge acasă încearcă să „își lase costumul de antrenor la ușă”.
  • 10. Idolul său este Marcelo Bielsa.
    „Este modelul și sursa mea de inspirație”, spune Beccacece.

„Tatăl meu mă ducea joia la antrenamentele deschise ale lui Newell's, unde puteam asculta conferințele de presă ale lui Bielsa.

Am urmărit toate meciurile echipelor sale, fie că era vorba de Mexic, Espanyol sau naționala Argentinei. Încercam să înțeleg de ce lua anumite decizii, ce simțea și cum citea jocul”.

  • 11. Totuși, l-a refuzat pe Bielsa.
    Marcelo Bielsa l-a invitat să facă parte din stafful naționalei statului Chile, însă Beccacece a refuzat, deoarece lucra deja alături de Jorge Sampaoli și nu a vrut să-și abandoneze prietenul.

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