„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic

David Popovici FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Înot

Gabriel Neagu
Publicat: 14.11.2025, ora 18:03
Actualizat: 14.11.2025, ora 19:24
  • David Popovici (20 de ani), campion olimpic la proba de 200 metri liber, a vorbit despre cel mai greu moment din carieră.

Întrebat despre Campionatele Mondiale de la Singapore, David Popovici a mărturisit motivul pentru care a fost la un pas să abandoneze competiția.

David Popovici, despre cel mai greu moment al carierei: „A fost o presiune foarte mare”

A fost o presiune foarte mare pe care am pus-o eu pe mine. Presiunea pe care o pun alţii pe mine e constantă şi mereu acolo, însă e zgomot de fond, adică o pot da la o parte.

În schimb, presiunea pe care o pun eu, pe mine, asta ţine numai de mine şi de cât de mult sau puţin pot eu s-o calmez.

Da, am fost super aproape de a nu concura la acele Mondiale, în niciun caz să mă las de înot. Dar am luat în calcul să mă întorc înainte de Mondiale.

Ceva ce n-am mai făcut niciodată, pentru că nu am mai simţit niciodată o teamă aşa cum am simţit atunci”, a spus David Popovici, potrivit orangesport.ro.

Înotătorul nu se gândește la retragerea din circuitul olimpic după ediția din 2028.

„E acelaşi răspuns pe care-l aveam şi când aveam 14 ani. Sau când m-am calificat la primele mele Jocuri Olimpice.

Răspunsul ar fi fost în continuare că nu ştiu, pentru că, şi e foarte importantă completarea asta, mereu am luat-o pas cu pas.

Încerc să nu mă dezic de această credinţă a mea. Că aşa e cel mai bine. Dar nu văd de ce nu, atâta timp cât îmi place în continuare sportul ăsta şi găsesc bucurie în el. Şi găsesc”, a continuat înotătorul.

David Popovici: „Dacă eu am reușit, puteți și voi”

Campionul olimpic de la Paris a transmis un mesaj motivațional și i-a îndrumat pe copii să creadă că pot atinge marea performanță.

Pentru voi, copii şi tineri, urmaţi-vă calea, încercaţi să găsiţi acel ceva care vă place şi cu puţină obsesie, cu puţin noroc, cu oamenii pe care îi alegeţi şi pe care îi ţineţi în jurul vostru, puteţi reuşi şi sper să reuşiţi cum am reuşit şi eu. Cred că sunt una dintre dovezile umblătoare.

Mereu am zis că dacă eu am reuşit, un băiat obişnuit din Pantelimon care a început înotul ca oricare altul, puteţi reuşi şi voi”, a spus David Popovici, conform sursei menționate.

David Popovici a câștigat 14 medalii de aur

CompetițieAnProbă
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene (bazin scurt)2021200 m liber

