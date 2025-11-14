Cerința lui Lăcătuș „Fiara” vrea două statui în Ghencea: „Ei ar merita acest lucru”

Marius Lăcătuș (61 de ani), legendă a clubului Steaua, și-a exprimat dorința ca Helmut Duckadam și Emeric Ienei să aibă statui în Ghencea.

Joi, 13 noiembrie, a avut loc dezvelirea statuii în memoria lui Helmut Duckadam, la aproape un an de la decesul marelui portar.

Evenimentul a avut loc în Semlac, din județul Arad, comuna natală a „Eroului de la Sevilla”.

Marius Lăcătuș și-a exprimat dorința ca Helmut Duckadam și Emeric Ienei să aibă statuie în Ghencea

Recent, Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în Ghencea, s-a stins și el din viață, la vârsta de 88 de ani.

Marius Lăcătuș a declarat că atât Duckadam, cât și Ienei ar merita o statuie în Ghencea.

„Toți cei care au făcut ceva pentru clubul ăsta, care au avut performanțele acestea, ar merita [statuie]. Acum, e destul de greu să le faci tuturor celor plecați dintre noi. Nu e deloc simplu.

Dar, în mod cert, [Duckadam] ar fi meritat. Și el, și Nea' Imi, și pot merge mai departe, cu Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.

Dar, ținând cont că Helmut ne-a adus în situația de a câștiga trofeul și Nea' Imi a condus echipa, cred că măcar ei doi ar fi meritat acest lucru”, a declarat Lăcătuș, potrivit digisport.ro

FOTO. Statuia lui Helmut Duckadam din Arad

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport