Cine este juniorul tatuat Tricolorul joacă pentru naționala României U19 » Născut în Anglia, crescut în Germania, evoluează în Italia

Troy Tomșa a fost unul dintre juniorii remarcați în victoria României U19 împotriva Andorrei U19 (4-1), evidențiindu-se atât prin dubla reușită, cât și prin colecția sa impresionantă de tatuaje.

Naționala de juniori a României U19 a debutat cu dreptul în primul tur de calificare la Campionatul European U19, învingând Andorra cu scorul de 4-1 pe teren propriu, miercuri, 12 noiembrie, la Voluntari.

Troy Tomșa, juniorul tatuat de la naționala României U19

Printre jucătorii care au impresionat s-a numărat mijlocașul central Troy Tomșa (18 ani), care a reușit să marcheze două goluri în doar patru minute (58 și 62), atrăgând atenția și prin tatuajele excesive de pe mâini și picioare.

La doar 18 ani, Troy Tomșa este deja unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști români din străinătate.

Mijlocaș defensiv de 1,90 m, cu dublă cetățenie română și britanică, el evoluează în prezent la Sassuolo Primavera U20 și se face remarcat prin maturitate, inteligență tactică și prezență fizică impunătoare.

Anul trecut, în august, Troy Tomșa a semnat un contract de jucător profesionist cu Sassuolo până în 2026, ceea ce confirmă încrederea clubului în potențialul său. De altfel, în vară, juniorul român a fost luat de Fabio Groso să se pregătească în cantonament cu prima echipă a lui Sassuolo.

Italienii îl compară pe Troy Tomșa cu Morten Hjulmand

Potrivit celor de la Sassuolo News.Net, Troy se afirmă ca unul dintre cele mai promițătoare talente ale sectorului juvenil al clubului.

Italienii consideră că stilul său de joc se bazează pe poziționare precisă în teren, capacitate de a recupera mingea și viziune care îi permite să orchestreze acțiunile cu inteligență și determinare.

Specialiștii din Peninsulă îl compară cu norvegianul Morten Hjulmand, fost mijlocaș defensiv la Lecce, în prezent la Sporting Lisabona.

Troy Tomșa s-a născut în Anglia, dar a crescut în Germania

Troy Tomșa s-a născut în Brent, Anglia, 13 august 2007. Tatăl său este român, iar mama englezoaică. Puștiul a crescut însă în Germania, unde a și început să practice fotbalul.

În România a ajuns în 2015, când părinții lui s-au mutat pentru câteva luni la Cluj-Napoca. Troy avea 8 ani și nu putea sta departe de minge.

Tatăl fotbalistului a povestit pentru GOLAZO.ro: „Troy s-a născut în Anglia, dar de la un an și ceva a crescut în Germania.

În 2015, când el avea opt ani, ne-am mutat opt luni la Cluj. Acolo a fost legitimat la Sănătatea Cluj, dar a jucat pentru Luceafărul, cu care a câștigat Trofeul «Gheorghe Ola». Troy juca deja fotbal în Germania la grupe de copii.

După ce ne-am întors în Germania, a fost selectat de academia Hoffenheim, unde a început să evolueze în echipa U11”.

Traseul de junior al lui Troy Tomșa, în Germania, a mai trecut pe la FSV Ossweil și Walldorf. În toamna lui 2022, după ce a împlinit 15 ani, a ajuns în Italia, la Sassuolo, unde a urcat constant prin grupele de juniori: U17 și U20.

Pasiunea pentru tatuaje moștenită de la tatăl său

Tatăl lui Troy Tomșa spune că juniorul tricolor a moștenit de la el pasiunea pentru tatuaje: „Am și eu vreo câteva. Cred că deja Troy are mai multe tatuaje decât mine. Pe o mână și-a făcut tatuaje religioase, pe cealaltă cu «warriors» (n.r. războinici). Pe piciorul drept are un leu, de la zodia lui”.

Pe piciorul stâng, Troy are tatuat mesajul „Good vibes only”, o expresie asociată cu energia și emoțiile pozitive, adesea folosită ca motto pentru a menține o atitudine optimistă și pentru a se concentra pe aspectele pozitive ale vieții.

Troy Tomșa a început să se tatueze intens în ultimele luni, imediat după ce a împlinit 18 ani, pe 13 august, moment din care a putut decide singur asupra noilor tatuaje.

Troy este focusat doar pe fotbal. Nu iese la discotecă, n-a fost în viața lui. Mai merge cu colegii să mănânce la restaurant, dar la 10 jumate rupe patul. Se odihnește Tatăl lui Troy Tomșa

Vrea să obțină și pașaport german

Troy Tomșa a îmbrăcat prima dată tricoul României în 2023, fiind convocat de Nicolae Roșca la lotul U17. „El e bucuros că joacă pentru România. Vorbește bine românește. Știe patru limbi”, spune tatăl fotbalistului de la Sassuolo.

Părintele a dezvăluit că juniorul a făcut demersuri să obțină și cetățenia germană. „A depus actele să primească pașaport german, pentru că nu a putut până la 18 ani. El a crescut în Germania, a făcut școală.

A și fost chemat de federația germană la o acțiune de selecție când s-a format lotul Under 14. Era în perioada COVID, iar după aceea am plecat din Germania”.

VIDEO. Rezumatul meciului România U19 - Andorra U19 4-1

