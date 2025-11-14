Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu/ Foto: sportpictures.eu
Gimnastica

Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 14:55
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 14:56
  • Octavian Bellu (74 de ani), legendarul antrenor al lotului feminin, a vorbit despre abuzurile din gimnastica românească, în urma dezvăluirilor din ultima perioadă.

După ce Denisa Golgotă a mărturisit că a fost victima bullying-ului, GOLAZO.ro a dezvăluit că cea care a amenințat-o cu bătaia pe gimnastă este Sabrina Voinea, fiica antrenoarei Camelia Voinea.

Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește și
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea

Octavian Bellu, despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”

Recent, Octavian Bellu a participat la un eveniment organizat de COSR, cu ocazia zilei de naștere a fostei atlete Gabriela Szabo.

Acolo, fostul mare antrenor a fost întrebat dacă pe vremea sa exista fenomentul de „bullying” (n.r. agresiune/ hărțuire).

„Mie mi se pare că acest bullying, dacă există, trebuie atenuat și ca formă și ca prezentare. Din punctul meu de vedere, de multe ori s-au depășit niște limite.

Au fost lucruri care au fost incluse în categoria de bullying care nu își aveau locul acolo și care au creat stări de confuzie, stări pe care nimeni nu le putea rezolva, pentru că practic bullying-ul ăsta este o relație între două persoane, sau o relație între o persoană și un grup.

E greu, din punct de vedere psihologic, să rezolvi o astfel de relație, pentru că relațiile sunt și ele și în funcție de interese, și în funcție de starea de spirit, și în funcție de atmosferă, de conjunctură.

Deci chiar să incluzi totul în bullying, mie mi se pare că sunt zone, chiar și în învățământ, zone d-astea în care s-a trecut dincolo de interpretarea ad litteram (n.r. cuvânt cu cuvânt) a acestui termen.

Eu nu știu dacă pe vremea mea a fost sau nu bullying, dar trebuie gestionată și această problemă cu înțelepciune și cumpătare, pentru că altfel poți să cazi într-o latură în care să facă mai mult rău interpretarea pe care o dai tu decât să rezolve probleme”, a declarat Bellu, citat de as.ro.

279
de medalii internaționale (106 de aur, 86 de argint şi 87 de bronz) a obținut naționala feminină de gimnastică cu Bellu la cârmă

GOLAZO.ro a urmat firul abuzurilor din gimnastică și a publicat mărturii dramatice:

Olandezul Patrick Kiens, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României, a făcut și el dezvăluiri: „Camelia și Sabrina Voinea nu au fost niciodată în rolul de jucători de echipă”.

Citește și

 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Special
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Citește mai mult
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Camelia Voinea o amenință pe Denisa Golgotă  Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea se apără: „Voi acționa pe căi legale”
Gimnastica
14:26
Camelia Voinea o amenință pe Denisa Golgotă Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea se apără: „Voi acționa pe căi legale”
Citește mai mult
Camelia Voinea o amenință pe Denisa Golgotă  Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea se apără: „Voi acționa pe căi legale”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
octavian bellu gimnastica hartuire abuzuri denisa golgota camelia voinea
Știrile zilei din sport
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Nationala
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
Citește mai mult
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Nationala
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
22:41
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
22:38
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Top stiri din sport
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Diverse
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Citește mai mult
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Gimnastica
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Citește mai mult
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Nationala
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Superliga
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Citește mai mult
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share