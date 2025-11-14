Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”

Octavian Bellu (74 de ani), legendarul antrenor al lotului feminin, a vorbit despre abuzurile din gimnastica românească, în urma dezvăluirilor din ultima perioadă.

După ce Denisa Golgotă a mărturisit că a fost victima bullying-ului, GOLAZO.ro a dezvăluit că cea care a amenințat-o cu bătaia pe gimnastă este Sabrina Voinea, fiica antrenoarei Camelia Voinea.

Octavian Bellu, despre abuzurile din gimnastică: „ S-au depășit niște limite”

Recent, Octavian Bellu a participat la un eveniment organizat de COSR, cu ocazia zilei de naștere a fostei atlete Gabriela Szabo.

Acolo, fostul mare antrenor a fost întrebat dacă pe vremea sa exista fenomentul de „bullying” (n.r. agresiune/ hărțuire).

„Mie mi se pare că acest bullying, dacă există, trebuie atenuat și ca formă și ca prezentare. Din punctul meu de vedere, de multe ori s-au depășit niște limite.

Au fost lucruri care au fost incluse în categoria de bullying care nu își aveau locul acolo și care au creat stări de confuzie, stări pe care nimeni nu le putea rezolva, pentru că practic bullying-ul ăsta este o relație între două persoane, sau o relație între o persoană și un grup.

E greu, din punct de vedere psihologic, să rezolvi o astfel de relație, pentru că relațiile sunt și ele și în funcție de interese, și în funcție de starea de spirit, și în funcție de atmosferă, de conjunctură.

Deci chiar să incluzi totul în bullying, mie mi se pare că sunt zone, chiar și în învățământ, zone d-astea în care s-a trecut dincolo de interpretarea ad litteram (n.r. cuvânt cu cuvânt) a acestui termen.

Eu nu știu dacă pe vremea mea a fost sau nu bullying, dar trebuie gestionată și această problemă cu înțelepciune și cumpătare, pentru că altfel poți să cazi într-o latură în care să facă mai mult rău interpretarea pe care o dai tu decât să rezolve probleme”, a declarat Bellu, citat de as.ro.

279 de medalii internaționale (106 de aur, 86 de argint şi 87 de bronz) a obținut naționala feminină de gimnastică cu Bellu la cârmă

GOLAZO.ro a urmat firul abuzurilor din gimnastică și a publicat mărturii dramatice:

O fostă sportivă a povestit despre violențe fizice și psihice la antrenamente: „biciul de cauciuc, bătăi cu pumnii, frică de te scapai pe tine, suicid”.

O altă gimnastă a relatat episoade similare: „bătăi cu genunchii în nas, colege care făceau pe ele din cauza fricii, smocuri de păr smulse din cap și casete TV cu mărturii care nu s-au difuzat niciodată”.

Numele Cameliei Voinea este central în ambele relatări.

Olandezul Patrick Kiens, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României, a făcut și el dezvăluiri: „Camelia și Sabrina Voinea nu au fost niciodată în rolul de jucători de echipă”.

