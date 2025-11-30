Popovici, invitat la Monaco  Campionul olimpic a luat masa cu familia regală, la Monte Carlo: „Vorbim chestii de tocilari” +19 foto
David Popovici FOTO: IMAGO
Popovici, invitat la Monaco Campionul olimpic a luat masa cu familia regală, la Monte Carlo: „Vorbim chestii de tocilari”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 22:49
  • David Popovici (21 de ani), campion olimpic la Paris, a fost invitat de familia regală la Monte Carlo și a oferit un interviu pentru Monaco TV.

Popovici a vorbit despre cariera sa, dar și despre Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde a cucerit medalia de aur la proba de 200 m liber.

David Popovici, invitat la Monte Carlo de familia regală

Sportivul român a vorbit despre invitația pe care a primit-o la Monte Carlo din partea familiei regale.

„Am fost invitat la prânz de Prințul Albert și Prințesa Charlene. Ne-am cunoscut acum un an, cred că ne-am conectat.

Ea a fost înotătoare profesionistă, avem o mulțime de prieteni comuni, așa că vorbim chestii de tocilari despre înot!

Este o plăcere să îi cunosc. Sunt niște oameni extraordinari”, a declarat Popovici, conform gsp.ro.

David Popovici, despre relația cu antrenorul său: „Îi datorez foarte mult”

Campionul olimpic a vorbit despre antrenorul său, Adrian Rădulescu, cel pe care îl consideră nu doar antrenor, ci și prieten.

„Înotul îl văd ca pe un sport în care ești izolat. Desigur, este un sport individual... și în timpul antrenamentului nu ai prea mult timp să respiri, nu poți inspira mult aer.

Ești tu, linia de apă... vezi linia neagră de la fundul piscinei... și momentele în care respiri.

În acele momente, singurul tău prieten din piscină este antrenorul tău. Ei bine... ar putea fi antrenorul, pentru că, din păcate, există multe cazuri în care sportivii și antrenorii nu se înțeleg bine, ceea ce creează situații tensionate.

Dar eu am avut noroc: am întâlnit un prieten care este și antrenorul meu și îi datorez foarte mult”, a mai spus Popovici.

Chimia dintre sportiv și antrenor este esențială, pentru că ești singur, iar înotul este un sport dificil. David Popovici

„Ăsta e singurul meu regret”

Popovici a vorbit și despre Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, și a spus care a fost regretul său la finalul probei la care a devenit campion mondial.

„Pe hârtie, medalia olimpică de aur de la Paris este cea mai importantă. Dar ceea ce îmi amintesc cel mai bine este momentul de pe podium... când a răsunat imnul României și am văzut steagul ridicându-se mai sus decât cel al SUA.

A fost un moment de identitate națională, de mândrie națională. Ar fi trebuit să plâng, dar am vrut să rămân «puternic» .

Este singurul meu regret. Dacă voi obține o medalie de aur la Los Angeles... de data asta voi plânge, cu siguranță!”, a conchis Popovici.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Jocurile Olimpice inot david popovici paris 2024
15:10
