Max Verstappen (28 de ani), pilotul celor de la Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Qatar, iar titlul mondial se va decide în ultima etapă, la Abu Dhabi, duminica viitoare.

Ocupanții primelor două poziții din clasamentul piloților, Lando Norris și Oscar Piastri, ambii de la McLaren, au încheiat pe pozițiile 4, respectiv 2.

La începutul cursei, Piastri și Norris se aflau pe primele locuri, Verstappen fiind pe locul al treilea la linia de start. Dacă Lando ar fi câștigat Marele Premiu al Qatarului, titlul mondial ar fi fost decis chiar astăzi, înainte cu o etapă de finalul sezonului.

Momentul decisiv al cursei s-a petrecut în turul 7, atunci când a fost nevoie ca safety-car-ul să intre pe pistă, după o coliziune între Hulkenberg și Gasly.

În acel moment, Max Verstappen a ales să intre la boxe, cei de la McLaren luând decizia ca Piastri și Norris să rămână pe circuit.

În turul 33, Verstappen a intrat pentru a doua oară la boxe, mutare care s-a dovedit a fi câștigătoare, deoarece, după schimbul de pneuri, olandezul a fost mult mai rapid decât cei doi piloți ai McLaren și a redus din diferența față de Lando Norris.

Ulterior, Piastri a fost și el chemat la boxe, însă nu a mai fost timp pentru ca acesta să revină, iar Verstappen a rămas pe prima poziție până la final.

Max Verstappen este ca personajul negativ dintr-un film. Chiar când crezi că a plecat, el se întoarce de fiecare dată Zak Brown, CEO McLaren

După evenimentele din Qatar, titlul mondial se va decide chiar în ultima etapă, la Abu Dhabi, diferența dintre cei trei piloți fiind extrem de mică.

A treia oară în 10 ani când titlul se decide în ultima etapă

2016 : titlul a fost decis în ultima cursă, 2016 Abu Dhabi Grand Prix: Nico Rosberg şi-a adjudecat titlul terminând pe locul 2, chiar dacă colegul lui, Lewis Hamilton, a câştigat cursa.

: titlul a fost decis în ultima cursă, 2016 Abu Dhabi Grand Prix: Nico Rosberg şi-a adjudecat titlul terminând pe locul 2, chiar dacă colegul lui, Lewis Hamilton, a câştigat cursa. 2021: titlul s-a decis tot în ultima etapă, 2021 Abu Dhabi Grand Prix, unde Max Verstappen l-a devansat pe Hamilton şi a devenit campion.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă:

1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte

2. Max Verstappen (Red Bull) - 396

3. Oscar Piastri (McLaren) - 392

4. George Russell (Mercedes) - 309

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 152

7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150

8. Alexander Albon (Williams) - 73

9. Carlos Sainz (Williams) - 64

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49

12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 48

13. Oliver Bearman (Haas) - 41

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 38

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33

16. Esteban Ocon (Haas) - 32

17. Lance Stroll (Aston Martin) - 32

18. Pierre Gasly (Alpine) - 22

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19

20. Franco Colapinto (Alpine) - 0

21. Jack Doohan (Alpine) - 0

