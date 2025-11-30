FCSB, la două puncte de play-off Victorie crucială a campioanei la Constanța. VIDEO cu golul victoriei +57 foto
Farul - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Superliga

FCSB, la două puncte de play-off Victorie crucială a campioanei la Constanța. VIDEO cu golul victoriei

George Neagu , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Alexandru Smeu
Publicat: 30.11.2025, ora 22:30
Actualizat: 30.11.2025, ora 22:57
  • FCSB a învins Farul, scor 2-1, în cadrul unui meci din etapa #18 din Liga 1.
  • Grație acestui succes, campioana României a urcat provizoriu pe locul 9, cu 24 de puncte, la două în spatele „marinarilor”, care ocupă ultimul loc de play-off.

FCSB a dominat startul partidei de la Ovidiu, iar la prima ocazie mai periculoasă la poarta lui Buzbuchi, Adrian Șut a deschis scorul, după ce reluat în plasă o centrare a lui Olaru de pe partea stângă.

Căpitanul roș-albaștrilor a fost și el aproape de gol 5 minute mai târziu, însă șutul său a lovit doar bara.

VIDEO Farul Constanța - FCSB 1-2. Victorie crucială a campioanei

Gazdele au avut șansa să restabilească egalitatea, dar în loc de 1-1 s-a făcut 0-2.

Miculescu a profitat de o gafă a lui Buzbuchi și a punctat din a doua încercare, cu un șut la firul ierbii.

Ulterior, a fost rândul lui Târnovanu să comită o eroare. Portarul celor de la FCSB l-a faultat în careu pe Tănasă, iar centralul partidei a arătat punctul cu var.

Larie a transformat fără emoții, iar formația antrenată de Ianis Zicu părea că revine în joc.

Repriza secundă a fost una echilibrată, dar care a adus una dintre cele mai mari ratări ale campionatului. În minutul 68, Markovic, jucător introdus la pauză, a culcat doi adversari, inclusiv pe Târnovanu, și i-a pasat lui Isfan în preajma careului de 6 metri.

Cu toată poarta în față, fostul jucător al celor de la FC Argeș sau U Craiova a trimis în bara transversală.

S-a terminat 2-1 pentru FCSB, care a luat o gură mare de oxigen. Campioana a urcat pe locul 9, cu 24 de puncte, la două în spatele celor de la Farul, care ocupă ultima poziție ce asigură calificarea în play-off.

VIDEO Imagini de la finalul meciului, cu jucătorii de la FCSB la galerie

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg

Farul Constanța - FCSB 1-2

  • Au marcat: Larie ('37, pen)/ Șut ('14), Miculescu ('25)
  • Spectatori: 4.038

Min.90 +6 - Final de meci la Ovidiu.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 6 minute

Min.84 - Ultimele modificări efectuate de Charalambous: ies Cisotti și Olaru, intră O.Popescu și Thiam.

Min.82 - Schimbare la Farul: iese Ramlho, intră Nikolov.

Min.76 - Modificare la FCSB: iese Tănase, intră Edjouma.

Min.75 - Ramalho șutează puternic, din voleu, de la marginea careului, însă mingea se duce puțin pe lângă poarta lui Târnovanu.

Florin Tănase, înjurat de fanii Farului

Min.74 - Schimbare la Farul: iese Ișfan, intră Vojtus.

Min.68 - Uluitor! Markovic pătrunde în careu, culcă doi adversari, inclusiv pe Târnovanu, îi pasează lui Ișfan în jurul careului de 6 metri, dar șutul acesuia nimerește doar bara transversală.

Min.66 - O nouă modificare făcută și de Ianis Zicu: iese Grigoryan, intră Sima.

Min.65 - Graovac este și el avertizat.

Min.64 - Alhassan vede cartonașul galben după un atac asupra lui Grigoryan și va fi suspendat etapa viitoare, când FCSB are programat derby-ul cu Dinamo.

Min.62 - A doua schimbare la FCSB: iese Pantea, intră Crețu.

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Min.60 - Jocul este unul echilibrat, fără faze importante de poartă.

Min.46 - Start în repriza secundă. Ianis Zicu face două modificări: ies Sîrbu și Radaslavescu, intră Markovic și Maftei. Charalambous mută și el: iese Miculescu, intră Alhassan.

Min.45+4 - Pauză la Ovidiu!

  • Prima repriză va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.45 - Olaru șutează puternic din afara careului, dar Buzbuchi reține în doi timpi.

Spectacol pirotehnic făcut de galeria celor de la Farul

Min.37 - GOL Farul, 1-2! Larie transformă lovitura de pedeapsă, după ce îl învinge pe Târnovanu cu un șut pe centrul porții.

Min.34 - Târnovanu îl busculează în careu pe Tănasă, iar centralul dictează penalty pentru Farul.

Min.31 - Ganea vede primul cartonaș galben al partidei, în urma unei intervenții asupra lui Cisotti.

Min.25 - GOL FCSB, 0-2! Olaru șutează din afara careului, Buzbuchi respinge în lateral, mingea sare la Miculescu. Atacantul roș-albaștrilor pătrunde în careu și marchează cu un șut la firul ierbii, din a doua încercare. Țîru a încercat să blocheze balonul în drumul spre gol, dar fără succes.

Fanii FCSB întrețin atmosfera la Ovidiu

Min.22 - Carambol în careul celor de la FCSB. Vînă șutează din interiorul careului, mingea este blocată și sare la Tănasă. Acesta își încearcă și el norocul, dar șutează slab și îi permite lui Târnovanu să intervină.

Florin Tănase, ținta fanilor celor de la Farul

Min.19 - Olaru șutează puternic din afara careului, dar mingea lovește doar stâlpul din dreapta porții lui Buzbuchi.

Farul - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg
Farul - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg

Gică Hagi a rămas înmărmurit după reușita lui Șut

Foto: captură Prima Sport Foto: captură Prima Sport
Foto: captură Prima Sport

Min.14 - GOL FCSB, 0-1! Olaru centrează de pe partea stângă, iar Șut reia din interiorul careului cu un șut la colțul scurt.

Min.10 - FCSB domină teritorial partida, dar fără să-și creeze ocazii importante la poarta lui Buzbuchi.

Min.1 - Start de meci la Ovidiu.

Farul - FCSB, imagini dinainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
Farul - FCSB, imagini dinainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

20:25 Jucătorii au intrat pe teren cu un banner împotriva violenței femeilor

Totul face parte din noua campanie promovată de Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA.

De asemenea, jucătorii celor de la Farul au avut tricouri și un banner pentru o fetiță de 5 luni care se luptă cu o boală cumplită, cancerul. Donații și detalii AICI.

Echipele de start:

  • Farul: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
  • Rezerve: Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu
  • Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Chiricheș, Ngezana, O.Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”

Elias Charalambous nu îl va avea la dispoziție pentru această partidă pe Daniel Bîrligea. Atacantul roș-albaștrilor nu se află nici măcar pe foaia de joc. Rolul său va fi ocupat de David Miculescu.

Aspru criticat după gafele făcute în meciul cu Steaua Roșie Belgrad, Ngezana a fost lăsat pe banca de rezervă, așa cum GOLAZO.ro anunța încă de ieri. Pentru a doua oară în acest sezon, Lixandru va juca rolul de fundaș central, unde va face cuplu cu Graovac.

19:30 Imagini surprinse pe arena din Ovidiu, înainte de meci

19:10 A sosit și autocarul celor de la Farul

19:00 Autocarul celor de la FCSB a sosit la stadion

Cristian Sava: „FCSB e campioana, dar și noi Suntem în formă”

Tehnicianul cu licență PRO de la Farul a vorbit despre importanța partidei de la Ovidiu.

„Este un joc important de play-off, care pe noi ne poate ajuta să rămânem în primele șase echipe și să luăm o opțiune bună de calificare.

Din punctul de vedere al situației noastre, suntem pozitivi, motivați și entuziaști, împreună cu administrația, cu clubul, cu staff-ul, jucătorii și suporterii, pe care îi așteptăm. Ne-a plăcut foarte mult cum ne-au susținut la Galați. Sperăm și la acest meci să fie cât mai mulți alături de noi.

FCSB e campioana României, joacă în Europa, dar și noi venim după meciuri bune, suntem în formă”, a declarat Sava, conform digisport.ro.

Elias Charalambous, înainte de partida cu Farul: „N-o să mă panichez niciodată”

Tehnicianul cipriot al campioanei en-titre a vorbit despre perioada dificilă pe care o traversează echipa sa.

„În viață treci și prin momente grele. Sunt o persoană pregătită pentru astfel de momente. Am spus-o de multe ori, e normal să treci și prin de astea. Încerc să le transmit asta și jucătorilor.

Trebuie să muncim în continuare și să evităm să mai facem aceleași greșeli, Dar n-o să mă panichez niciodată. Cuvântul «panică» nu există în vocabularul meu.

Nu e nicio persoană care nu-și dorește succesul. La noi durează mai mult, dacă mă întrebați când o sî se termine această criză nu știu să vă răspund. Dar sunt foarte optimist. Timpul o va demonstra.

Situațiile astea te pot face mai puternic. De asta sunt puternic acum, pentru că le-am experimentat ca jucător. Pentru că știu cum să trec de ele”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Detalii interesante înainte de Farul - FCSB

  • 18 august 2025, Farul - Universitatea Cluj 0-1: a fost singura înfrângere suferită de dobrogeni în ediția curentă pe teren propriu, în rest au cinci succese și două remize, scrie lpf.ro.
  • Două victorii (1-0 cu Petrolul, 2-0 cu Universitatea Cluj), patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul actual din postura de vizitatori.
  • Bucureștenii au cea mai bună medie a posesiei din primele 17 runde - 59,2 % (Farul - 52,9 %). De partea cealaltă, constănțenii au cele mai multe driblinguri reușite - 162 (FCSB - 121).
  • În cazul în care va fi utilizat, Cristian Ganea va bifa meciul cu numărul 200 în Superligă, competiție în care a fost debutat de către antrenorul Vjekoslav Lokica, pe 20 februarie 2015, în Petrolul - FC Brașov 1-0.
  • Constănțenii au câștigat trei dintre precedentele 10 disputate directe din SuperLigă, interval în care bucureștenii s-au impus de cinci ori, iar alte două confruntări s-au terminat la egalitate.
  • Cea mai recentă întâlnire din principala competiție internă a avut loc pe 26 iulie 2025, FCSB - Farul 1-2 (David Miculescu, respectiv Ionuț Larie și Alexandru Ișfan).

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2Dinamo1834
3FC Botoșani1733
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

farul constanta liga 1 fcsb elias charalambous
