„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Valeriu Iftime/ Foto: GOLAZO.ro
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 22:22
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 22:27
  • Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român, președintele CJ Botoșani din partea PNL și patron al celor de la FC Botoșani, și-a exprimat părerea cu privire la partidul AUR.

Într-un dialog cu jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Iftime i-a caracterizat în termeni duri pe Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și pe votanții AUR.

Anca Alexandrescu este candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie, susținută de AUR.

De partea cealaltă, Călin Georgescu a fost și el susținut de partidul condus de George Simion, în turul doi al alegerilor pentru președinția României. Într-un final, rezultatele primului tur au fost anulate de Curtea Constituțională, iar scrutinul electoral a fost reluat.

Iftime: „Vă dați seama ce e în satele noastre, 40% AUR”

Două previziuni pe care vi le cer. Cine credeți că va fi primarul general al Capitalei?

Eu aș vrea să fie domnul Ciucu. E la liberali. Dar cred că lupta cu domnul Băluță e una complicată foc. Că sunt doi primari buni și cred că Bucureștiul alege … Dar, bine, nu știi cum o fi cu doamna asta care spune niște minciuni de îngheață apa sub cloșcă.

Credeți că are șanse să câștige Anca Alexandrescu?

Habar n-am. Poate în București nu, dar dacă era pe la țară, pe acolo, ne spărgea, ne făcea praf pe toți. Vă dați seama ce e în satele noastre… am văzut la alegeri acum, când am avut 40% AUR.

Și a doua predicție: la alegerile generale parlamentare de peste trei ani credeți că va câștiga AUR?

E greu de spus. Dacă reușim cu metodele astea acum să stabilizăm țara … pentru că sunt foarte mulți nemulțumiți. Au plătit oamenii ăștia, au plătit alegătorii PNL, au plătit profesorii, au plătit medicii (n.r. se referă la tăieri de salarii). Mai ales profesorii și oamenii de la stat. Au plătit toți.

De la 130.000 de oameni, bugetari, plus familiile lor, li s-au luat cel puțin 1.000 de lei. Niște sporuri nedrepte, dar … Eu am vorbit cu domnul Bolojan și vom reveni aici, prin Legea Salarizării să dăm banii la loc. Dar nu bonusuri. Bonus de calculator, de bec, de stres, bonus de mers pe stradă. Pentru că așa o ținem cu „mai dăm ceva, mai dăm ceva” … Și poporul are dreptate: „Băi, dar n-au fost și liberalii la guvernare?”. Ba da, dar nu domnul Bolojan. (…)

Au fost momente când v-ați imaginat cum ar fi arătat România dacă era condusă de Călin Georgescu?

Hai să fim serioși … Mi se pare foarte delicată treaba asta cu TikTok-ul și cu online-ul ăsta care te face de comandă. Eu am văzut oameni, adică toți pe care i-am văzut pro-Georgescu au așa … le fâlfâie ceva. Îl nimerești că e cu Georgescu, înțelegi? Ceva nu-i stabil în el. Așa văd eu! Ăștia habotnici - apă, lumină, energie … Dom’le, așa gogoși să-ți vândă și tu să crezi în asta? Este incredibil!

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

valeriu iftime podcast calin georgescu partidul aur top level anca alexandrescu
