Mural cu David Popovici Campionul olimpic va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara

David Popovici (21 de ani), înotătorul român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, va fi portretizat într-un mural nou .

. De această dată, chipul sportivului va fi pictat pe o clădire din Timișoara.

David Popovici este unul dintre cei mai de succes sportivi români ai momentului, cu multiple medalii câștigate atât la Jocurile Olimpice, cât și la Campionatele Mondiale și Europene de înot.

David Popovici va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara

Sportivul a repostat pe Instagram o fotografie cu muralul său, realizat pe laterala unui hotel situat pe strada Simion Bărnuțiu din Timișoara.

Muralul nu este încă finalizat: fundalul este gata, însă, în ceea ce-l privește pe sportiv, momentan apare doar silueta înotătorului român.

David Popovici are un mural și în București, realizat de Sweet Damage Crew, care domină laterala unui bloc de pe Bulevardul Ștefan cel Mare.

David Popovici este și protagonistul unui mural creat pentru a-i inspira pe cei mici, amplasat la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, din București, sector 2, realizat de Pictura pe Pereți.

David Popovici a câștigat 14 medalii de aur

Competiție An Probă Campionatele Mondiale 2025 100m liber Campionatele Mondiale 2025 200m liber Jocurile Olimpice 2024 200m liber Campionatele Europene 2024 100m liber Campionatele Europene 2024 200 m liber Campionatele Naționale 2023 4x50 m ștafetă mixt Campionatele Naționale 2023 200 m liber Campionatele Naționale 2023 50 m liber Campionatele Naționale 2023 100 m liber Campionatele Mondiale 2022 200m liber Campionatele Mondiale 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 200m liber Campionatele Europene (bazin scurt) 2021 200 m liber

