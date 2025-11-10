„Credea că toți sunt împotriva lui” Decizia lui Rădoi, contestată: „Niciun antrenor n-a avut așa ceva la Craiova”
Mirel Rădoi FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Credea că toți sunt împotriva lui” Decizia lui Rădoi, contestată: „Niciun antrenor n-a avut așa ceva la Craiova”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 19:54
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 20:40
  • Gică Craioveanu (57 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la clubul din Bănie.

Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat, astăzi, în timpul unei conferințe de presă, demisia lui Mirel Rădoi din funcția de antrenor principal.

Gheorghe Craioveanu contestă decizia lui Rădoi: „Niciun antrenor n-a avut așa ceva la Craiova”

„Rădoi a crezut că toată lumea e împotriva lui: patron, jucători, conducere. Am spus că atunci când totul merge bine se dărâmă din cauza noastră. Așa se întâmplă când merge bine, își bagă coada ăla cu cornițe.

Din 2013, Rădoi e singurul antrenor care a avut mână liberă. Poate un pic și cu Mangia, pe care l-au ajutat rezultatele. Niciun antrenor n-a avut mână liberă ca Rădoi.

Eu nu înțeleg această decizie. Când au început să meargă lucrurile, Mirel a vrut să plece”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport

Eu știu că antrenorul transmite liniște echipei, dar această liniște s-a dărâmat acum două luni. Când a dispărut liniștea, au început și rezultatele proaste, au ieșit și jucători din formă. Probabil Mirel a zis că el e vinovat Gică Craioveanu

Gică Craioveanu: „Stresul e boala secolului. Nu este stres în fotbal!”

Mirel Rădoi i-a explicat lui Rotaru, finanțatorul echipei, că se simte „epuizat emoțional” și ar fi spus că nu vrea să-și piardă cumpătul, dând exemplul lui Ganea, care l-a prins de gât pe Dorin Mudura într-un meci.

„Era stresat? Stresul e boala secolului nostru. Un miner e stresat, că nu știe dacă mai iese din mină.

Nu este stres în fotbal, unde ai bani, faimă. Nu înțeleg această decizie, acest orgoliu pe care îl are Mirel”

44 de meciuri
a adunat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, în care a obținut o medie de 1.77 puncte pe meci, după cele 23 de victorii, 9 remize și 12 înfrângeri. Rădoi nu a strâns 50 de meciuri în niciun mandat de antrenor

Gică Craioveanu, care a ajuns la Universitatea Craiova în sezonul 1990-1991, alături de care a devenit golgheterul României în două rânduri, în 1994 și 1995.

Ulterior, a plecat în Spania unde a jucat pentru echipele Real Sociedad, Villarreal și Getafe.

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Gica Craioveanu
