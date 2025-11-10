Mai mulți jucători de la Metaloglobus ar fi pariat pe meciurile propriei echipe, în actualul sezon.

Metaloglobus a promovat în premieră în primul eșalon în vară, după ce a câștigat barajul de menținere/retrogradare împotriva celor de la Poli Iași.

Conform prosport.ro, Departamentul de Integritate al FRF a deschis o anchetă după ce au apărut suspiciuni că mai mulți jucători de la Metaloglobus ar fi pariat împotriva propriei echipei în actualul sezon de Liga 1.

Jucătorii lui Metaglobus ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon!

Ar fi vorba de un grup de 4-5 fotbaliști care ar fi convins un membru al staff-ului echipei să-i ajute să parieze. Acesta ar fi deschis mai multe conturi la casele de pariuri online unde plasa pariurile cerute de jucători cu banii acestora.

Sursa citată susține că aceștia ar fi mizat inclusiv împotriva lui Metaloglobus la meciurile din Superliga!

Ar fi pariat sume mari la Oțelul - Metaloglobus

Unul dintre meciurile suspecte ar fi cel cu Oțelul Galați, din etapa #12 a Ligii 1, partidă pe care Metaloglobus a pierdut-o categoric, 0-4.

La acel meci, jucătorii ar fi pariat că echipa va încasa minim două goluri în prima repriză, ceea ce s-a și întâmplat. Suma pariată ar fi fost de 10.000 de euro!

Oțelul a deschis atunci scorul încă din minutul 6, prin Andrezinho, care nu era marcat de fundașii bucureșteni la marginea careului mic.

Golul de 2-0 a venit în minutul 40, prin Lameira, care a reluat cu capul, nestingherit, după o lovitură de colț.

Metaloglobus a avut și un penalty, în minutul 44, executat de Huiban, apărat însă de Dur-Bozoancă.

Departamentul de Integritate al FRF investighează cazul

Federația Româna de Fotbal s-a autosesizat în legătură cu acest caz și a anunțat prin intermediul Prosport că a demarat deja o anchetă:

„De câteva săptămâni lucrurile sunt în mișcare, s-au colectat date, există rapoarte primite din partea agențiilor de pariuri.

Toate informațiile privind când, cine și cum a pariat. În plus, se vor verifica și circuitele financiare dincolo de parierea propriu-zisă.

Practic, pe ce flux de plăți au mers sumele până au ajuns în contul de pariere, dinspre alte persoane spre contul deținut de membrul staff-ului de la Metaloglobus. Aici se va clarifica în mod cert eventuala legătură directă cu fotbaliștii de la Metaloglobus!”.

FOTO. Imagini de la Metaloglobus - U Craiova 0-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport