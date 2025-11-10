Pițurcă, gata să revină pe bancă Pe cine vrea să antreneze + ce oferte a refuzat: „Uitați-vă la CV-ul meu, nu sunt interesat de așa ceva!”

Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei României, vrea să revină în antrenorat.

Pițurcă, tehnician care le-a pregătit la nivel de club pe Steaua, FCSB, Universitatea Craiova și Al-Ittihad, a vorbit despre revenirea pe bancă după 5 ani.

Pițurcă vrea să revină pe bancă: „Aș fi atras! Puteam să merg în Golf, dar nu o să o fac”

„Aș fi atras să antrenez din nou. Pe undeva în Golf, la căldură, la soare.

Am mai primit propuneri, dar de la echipe mici. Nu sunt interesat. Uitați-vă la CV-ul meu, ce echipe am antrenat.

Puteam să merg la multe echipe de mijlocul clasamentului în Golf, dar nu o să fac asta”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

2019 era anul în care antrena ultima sa echipă de fotbal: U Craiova. Alături de olteni, Pițurcă a obținut opt victorii, trei remize și a suferit cinci înfrângeri

Singurele trofee din cariera fostului selecționer sunt Liga 1, câștigată în sezonul 2000-2001, și Cupa României, obținută în sezonul 1991-1992.

În urmă cu 2 săptămâni, Eugen Neagoe, fostul „secund” al lui Pițurcă, spunea, conform gsp.ro, de ce întârzie revenirea acestuia pe bancă:

Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă Eugen Neagoe

Pițurcă are în palmares trei calificări cu naționala României la turneele finale: Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016.

Pe banca echipei naționale, acesta a avut cel mai longeviv parcurs, conducând selecționata în trei mandate diferite.

Primul mandat: 1998–1999, în care a stat 21 de meciuri.

Al doilea mandat: 2004–2009, cel mai lung, cu 46 de partide.

Al treilea mandat: 2011–2014, în care a strâns 34 de meciuri

Ca fotbalist, Pițurcă a evoluat la Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, Olt Scornicești, Steaua București, cu care a câștigat Cupa Campionilor în 1986, și la Lens, în ultima parte a carierei.

