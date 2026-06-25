Popovici, în fața Papei Înotătorul român s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul în care a scris istorie » Mesajul Suveranului Pontif +6 foto
David Popovici și Papa Leon. Foto: vaticannews.va
Înot

Popovici, în fața Papei Înotătorul român s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul în care a scris istorie » Mesajul Suveranului Pontif

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 16:09
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 16:47
  • David Popovici a fost joi la Vatican, alături de mai mulți înotători de top care vor participa la Trofeul Settecolli.
  • Competiția este programată între 26 și 28 iunie, la Foro Italico, în Roma.
  • Popovici are amintiri plăcute din bazinul de la Foro Italico din Roma, când a stabilit un nou record mondial în proba de 100 metri
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Sportivii și oficialii Federației Italiene de Natație au fost primiți de Papa Leon al XIV-lea în Sala Clementina, cu o zi înaintea startului reuniunii.

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David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul în care a scris istorie

Alături de Popovici, au mai fost, printre alții, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Adam Peaty, Gretchen Walsh, Sarah Sjostrom, Siobhan Haughey și Noe Ponti, conform federnuoto.it.

Papa Leon al XIV-lea le-a vorbit sportivilor despre rolul sportului și despre valorile care rămân dincolo de performanțe.

„Sportul, pe lângă faptul că este medicament pentru trup și pentru spirit, integrează în sine componente ale persoanei care îndreaptă lumea spre implicare, devotament, loialitate și onestitate”, a declarat Suveranul Pontif.

David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vaticannews.va
David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vaticannews.va

Galerie foto (6 imagini)

David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vatican.va David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vaticannews.va David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vatican.va David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vatican.va David Popovici s-a dus la Vatican înainte de revenirea în bazinul  în care a scris istorie. Foto: vatican.va
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Papa a insistat și asupra dimensiunii internaționale a competiției de la Roma.

„În activitatea sportivă, mai ales cea desfășurată la nivel competițional, ființa umană își exercită voința, dar o face în măsura în care este motivată. Iar aici se distinge calitatea sportivului: prin calitatea motivațiilor sale.

Sportul este și o oportunitate de creștere spirituală. Iar natația, din acest punct de vedere, are ceva special. De fapt, ea se practică prin imersiunea într-un element, apa, care învăluie persoana.

Acest lucru amintește simbolic de un aspect care ne constituie încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăța să ne mișcăm în armonie cu ceilalți și cu mediul care ne înconjoară.

Pentru noi, creștinii, apa este apoi simbolul Botezului și al vieții noi în Cristos”, a mai spus Papa Leon.

Voi toți, veniți din țări diferite, v-ați adunat aici animați de aceeași pasiune și de aceleași valori, dincolo de orice diferență de limbă, naționalitate sau cultură. Acest lucru, specific manifestărilor sportive internaționale, oferă un semn de speranță, un semn al lumii pe care ne-o dorim; oferă o contribuție la întâlnirea pașnică dintre popoare și la fraternitate. Papa Leon

Trofeul Settecolli este una dintre competițiile importante ale verii în natație, iar David Popovici va concura în trei probe: 50 m liber, pe 26 iunie, 100 m liber, pe 27 iunie, și 200 m liber, pe 28 iunie.

Pentru Popovici, revenirea la Foro Italico are și o miză specială. În bazinul de la Roma, românul a stabilit în 2022 recordul mondial la 100 m liber, când a oprit cronometrul la 46,86 de secunde.

Acum, înotătorul român folosește Settecolli ca test înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate între 10 și 16 august.

„Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în acest bazin care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, nu numai pentru mine, pentru mulți alți tenismani, pentru că sunt și terenurile de lângă.

De abia aștept. O să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată. Vin foarte mulți tocmai pentru că vreau să împărtășesc din experiența asta frumoasă”, a spus sportivul, conform romania-actualitati.ro.

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