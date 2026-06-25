Viitor incert pentru Tănase  VIDEO. Avertismentul patronului de la FCSB:  „Stai cuminte! Îmi cere mie bani împrumut”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Florin Tănase (31 de ani).

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Aflat în ultimele zile de contract cu FCSB, mijlocașul trebuie să aleagă între o nouă campanie europeană alături de echipa roș-albastră și o ofertă extrem de tentantă din punct de vedere financiar, sosită din China.

Gigi Becali: „Tănase vrea să-i dau eu bani împrumut”

Patronul celor de la FCSB a declarat că urmează să poarte o nouă rundă de negocieri cu Tănase în ceea ce privește prelungirea contractului.

Becali a lăsat de înțeles că că fotbalul nu mai reprezintă principala preocupare a mijlocașului și a precizat că „decarul” i-a cerut bani cu împrumut pentru a-și dezvolta afacerile imobiliare.

„Cu Tănase azi, mâine, o să vorbesc și cred că o să vină. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri, că l-a ajutat Dumnezeu și că din afaceri poți să intri și în faliment. Nu are rost să vă spun ce vrea el, dar e treaba lui.

El vrea afaceri, vrea să-i dau eu bani împrumut. Joacă fotbal, ți-a ieșit afacerea, ai făcut 5-6 milioane. Așteaptă, că e blocată piața.

Stai cuminte! Păi, eu pot, dar tu te iei după mine? Eu bag 10-20 de milioane și țin banii blocați. În 10-20 de ani, tot crește piața. Tu poți ține banii blocați? Intri în faliment” a declarat Gigi Becali.

Complexul de lux dezvoltat de Florin Tănase

Un apartament de tip studio în complexul lui Florin Tănase are aproximativ 70 mp, ia cele mai mai spațioase sunt dotate cu 4 camere și ajung până la 415 mp.

„SPAȚIUL. Vreau ca oamenii care vin aici să aibă loc. Familiilor, cuplurilor tinere și celor care iubesc liniștea și luxul, în același timp.

Nu am vrut să tăiem din mp ca să iasă mai multe unități. Noura este despre calitate, nu cantitate. Alege să fii campion în stilul tău de viață”, este descrierea pe care Florin Tănase a lăsat-o pe site-ul ansamblului rezidențial, Noura Development.

Deși complexul nu este finalizat, apartamentele au fost scoase la vânzare. Prețurile locuințelor încep de la 120.000 de euro și pot ajunge până la 700.000 de euro.

127 de apartamente și 150 de locuri de parcare se află în complexul lui Florin Tănase

„Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca Nordului”, declara Dumitru Dragomir la finele anului 2025, potrivit fanatik.ro.

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