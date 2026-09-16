De la FCSB, la națională Portarul transferat de roș-albaștri în această vară a fost convocat la naționala U15
David Sonea. Foto: instagram/gloriabistrita
Diverse

De la FCSB, la națională Portarul transferat de roș-albaștri în această vară a fost convocat la naționala U15

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 12:52
  • David Sonea (14 ani), puștiul ajuns în tabăra celor de la FCSB, a fost convocat la naționala U15 pentru următoarea acțiune.
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Tânărul portar a fost crescut la academia celor de la Gloria Bistrița, iar anunțul convocării a fost făcut public chiar de către tatăl acestuia.

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David Sonea, tânărul portar ajuns la FCSB, a fost chemat la naționala U15

Federația Română de Fotbal a adunat 100 de tineri în primăvara acestui an, într-o tabără de selecție la Mogoșoaia și Buftea, pentru formarea unei noi echipe naționale U15.

Printre cei care au intrat în atenția antrenorilor și care au ajuns în lotul reprezentativei se numără și David Sonea, jucător ajuns, în iulie, la juniorii celor de la FCSB.

„Astăzi sunt cel mai mândru părinte. Fiul meu, David Sonea, a fost selecționat la Echipa Națională de Fotbal U15 a României!

David, suntem mândri de tine nu doar pentru această convocare, ci pentru omul și sportivul care devii în fiecare zi. Continuă să muncești, să crezi și să visezi! Asta e doar începutul carierei tale”, a transmis a transmis Adrian Sonea, tatăl jucătorului, potrivit stiribn.ro.

Ultimele rezultate ale naționalei U15

Tinerii „tricolori” au participat, în primăvară, la competiția internațională Torneo delle Nazioni, găzduită de Italia, Austria și Slovenia.

Rezultatele obținute de România U15:

  • Austria – România 2-2
  • Portugalia – România 1-2
  •  Italia – România 3-0
  • China – România 0-1

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