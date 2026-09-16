Efectul insolvenței la CFR Cluj Răzvan Zăvăleanu a anunțat tăieri masive de salarii. Un singur jucător s-a opus

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ, a dezvăluit cum au fost făcute tăierile salariale de la CFR Cluj.

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Aflat într-o situația financiară delicată, clubul din Gruia a intrat în insolvență în urmă cu o lună, iar unul dintre pașii necesari a fost diminuarea veniturilor jucătorilor.

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Răzvan Zăvăleanu: „Scăderea fondului de salariu va fi de 20-30 %”

Administratorul a transmis că diminuările totale se vor ridica la aproximativ 30% și un singur jucător s-a opus, dar nu a făcut public numele acestuia.

„S-au negociat cu mai mulţi jucători micşorarea salariilor. În cele mai multe dintre cazuri s-a găsit înţelegere de la aceştia. E o chestie de bucătăria internă.

Au fost jucători care şi-au negociat mai bine. Din câte ţin minte, un singur jucător nu a fost de acord cu diminuarea. Nu va pleca neapărat. I-am tratat pe toţi cu bună credinţă.

Am încercat ca lucrurile să meargă bine şi pentru ei, şi pentru club. N-o să auziţi de concedieri în masă, pentru că nu va fi cazul”, a spus Zăvăleanu, potrivit fanatik.ro.

O situație aparte e cea a lui Andrei Cordea, care ar fi pierdut în jur de 180.000 de euro din prime plus salarii, odată cu intrarea în insolvență. Zăvăleanu a comentat și acest subiect:

„Cu Cordea n-am discutat. Nu ştiu câţi bani a pierdut, dar le luăm aşa, ce să facem? Nu cred că vor mai fi lucruri importante în următoarele zile, nimic spectaculos. Probabil scăderea fondului de salariu va fi de 20-30%.

E o echipă de fotbal în prima ligă. Dacă nu susţii cu cheltuieli, nu te poţi susţine sportiv. Problema noastră principală e plata drepturilor de dinaintea procedurii. CFR Cluj vinde bine, primeşte drepturi TV, are sponsori serioşi care plătesc banii la zi.

Sponsorul principal plăteşte sume foarte bune. Un an ar trebui să finalizăm acest proiect de autosusţinere”.

Acum, Cordea speră să poată recupera suma respectivă printr-un transfer în perioada de mercato din iarnă, mai susține sursa citată.

CFR Cluj, start dificil de sezon

Preluată de Marius Șumudică după primele etape, CFR Cluj a fost reconstruită prin 10 transferuri realizate în ultima zi de mercato, după ridicarea interdicției.

Echipa se află pe locul 13, cu 10 puncte adunate după 8 etape, având un meci mai puțin disputat decât celelalte echipe din Superliga.

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