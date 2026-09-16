Efectul insolvenței la CFR Cluj Răzvan Zăvăleanu a anunțat tăieri masive de salarii. Un singur jucător s-a opus +7 foto
Andrei Cordea
Superliga

Efectul insolvenței la CFR Cluj Răzvan Zăvăleanu a anunțat tăieri masive de salarii. Un singur jucător s-a opus

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 12:04
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 12:04
  • Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ, a dezvăluit cum au fost făcute tăierile salariale de la CFR Cluj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aflat într-o situația financiară delicată, clubul din Gruia a intrat în insolvență în urmă cu o lună, iar unul dintre pașii necesari a fost diminuarea veniturilor jucătorilor.

Ultimul dans pentru Messi  Când va avea loc partida și care va fi  ultimul adversar pentru Leo la națională
Citește și
Ultimul dans pentru Messi Când va avea loc partida și care va fi ultimul adversar pentru Leo la națională
Citește mai mult
Ultimul dans pentru Messi  Când va avea loc partida și care va fi  ultimul adversar pentru Leo la națională

Răzvan Zăvăleanu: „Scăderea fondului de salariu va fi de 20-30%”

Administratorul a transmis că diminuările totale se vor ridica la aproximativ 30% și un singur jucător s-a opus, dar nu a făcut public numele acestuia.

„S-au negociat cu mai mulţi jucători micşorarea salariilor. În cele mai multe dintre cazuri s-a găsit înţelegere de la aceştia. E o chestie de bucătăria internă.

Au fost jucători care şi-au negociat mai bine. Din câte ţin minte, un singur jucător nu a fost de acord cu diminuarea. Nu va pleca neapărat. I-am tratat pe toţi cu bună credinţă.

Am încercat ca lucrurile să meargă bine şi pentru ei, şi pentru club. N-o să auziţi de concedieri în masă, pentru că nu va fi cazul”, a spus Zăvăleanu, potrivit fanatik.ro.

O situație aparte e cea a lui Andrei Cordea, care ar fi pierdut în jur de 180.000 de euro din prime plus salarii, odată cu intrarea în insolvență. Zăvăleanu a comentat și acest subiect:

„Cu Cordea n-am discutat. Nu ştiu câţi bani a pierdut, dar le luăm aşa, ce să facem? Nu cred că vor mai fi lucruri importante în următoarele zile, nimic spectaculos. Probabil scăderea fondului de salariu va fi de 20-30%.

E o echipă de fotbal în prima ligă. Dacă nu susţii cu cheltuieli, nu te poţi susţine sportiv. Problema noastră principală e plata drepturilor de dinaintea procedurii. CFR Cluj vinde bine, primeşte drepturi TV, are sponsori serioşi care plătesc banii la zi.

Sponsorul principal plăteşte sume foarte bune. Un an ar trebui să finalizăm acest proiect de autosusţinere”.

Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Acum, Cordea speră să poată recupera suma respectivă printr-un transfer în perioada de mercato din iarnă, mai susține sursa citată.

CFR Cluj, start dificil de sezon

Preluată de Marius Șumudică după primele etape, CFR Cluj a fost reconstruită prin 10 transferuri realizate în ultima zi de mercato, după ridicarea interdicției.

Echipa se află pe locul 13, cu 10 puncte adunate după 8 etape, având un meci mai puțin disputat decât celelalte echipe din Superliga.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
CFR Cluj insolventa razvan zavaleanu andrei cordea taieri salariale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:02
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”  Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
23:21
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
00:35
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
07:00
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Special
16.09
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Citește mai mult
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Superliga
16.09
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Citește mai mult
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Diverse
16.09
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Citește mai mult
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
B365
16.09
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
Citește mai mult
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 18 rapid 20 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share