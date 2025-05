„Am amețit și vedeam totul negru” Davide Frattesi, dezvăluiri despre momentele de după golul decisiv cu Barcelona: „Sunt norocos că am reușit să termin meciul”

INTER - BARCELONA 4-3. Davide Frattesi (25 de ani), eroul italienilor în meciul cu Barcelona, a vorbit despre momentele de după golul decisiv marcat în minutul 99.

Mijlocașul a dezvăluit că a fost la un pas de a-și pierde cunoștința în timp ce se bucura.

Inter s-a calificat în finala Champions League după o „dublă” de poveste cu FC Barcelona, scor 7-6 la general.

INTER - BARCELONA. Davide Frattesi: „Am strigat atât de tare încât am amețit”

Davide Frattesi a devenit eroul celor de la Inter, după ce a marcat decisiv în prelungirile meciului de la Milano. Frattesi a finalizat după o fază inițiată de Marcus Thuram, pasatorul decisiv fiind Mehdi Taremi.

La finalul partidei, Davide Frattesi a declarat că s-a bucurat atât de tare la gol încât avea amețeli pe final de meci.

„Am strigat atât de tare după gol încât am amețit și vedeam totul negru. Sunt norocos că am reușit să termin meciul, pentru că încă am amețeli.

După meciul cu Bayern nu credeam că aș mai putea trăi o emoție similară (n.r. - a marcat pe final de meci, la Munchen, în partida tur, pentru 2-1), dar s-a întâmplat din nou. Ăsta e farmecul fotbalului.

Vă spun sincer, nu ştiu ce s-a întâmplat la golul meu, pur şi simplu nu ştiu. Am celebrat atât de tare încât mi se învârtea capul. Cred că nu voi mai trăi vreodată așa ceva în termen de emoții. E un cadou superb, pentru că am fost mereu primul care a crezut și ultimul care a renunțat.

Inima era aproape să-mi iasă din piept, e cu adevărat incredibil. Nu va mai exista un alt meci ca acesta. E o nebunie”, a declarat Frattesi, citat de eurosport.ro.

Lautaro Martinez, la finalul partidei: „Obiectivul este trofeul”

Marcatorul golului de 1-0 al meciului de la Milano, Lautaro Martinez, a vorbit și el despre victorie, dar și despre ce urmează pentru Inter.

„Acum, obiectivul este trofeul. Evident că vrem să câştigăm Liga Campionilor, acesta a fost obiectivul nostru încă de la început.

Am suferit mult, dar am realizat o muncă de echipă incredibilă împotriva unei formaţii foarte bune. A fost dificil să mă pregătesc pentru acest meci, dar am rezistat ”, a declarat Lautaro Martinez.

