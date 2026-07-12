Argentina - Elveția 3-1 a avut momentul psihologic în minutul 70, când Embolo a fost eliminat

Inițial, „centralul” îi dăduse galben lui Paredes, dar VAR-ul l-a convins să-și răstoarne decizia

Imagini lămuritoare, mai jos în articol

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Argentina a avut sub control meciul cu Elveția până spre minutul 60. A deschis scorul chiar în debut, gol Mac Allister din pasa lui Messi, și i-a ținut pe europeni la distanță de propria poartă.

Apoi însă, Elveția a avansat tot mai periculos. Emiliano Martinez a salvat la două-trei ocazii, dar n-a mai putut face nimic la șutul lui Ndoye. Era minutul 67, se făcuse 1-1 și echipa lui Messi era sub presiune mare, dominată net.

Intervenție VAR decisivă în Argentina - Elveția

După doar câteva zeci de secunde însă, un moment banal a schimbat soarta meciului. Paredes a primit cartonaș galben pentru un aparent fault dur la Embolo, la 40 de metri de poarta sud-americanilor.

Dar „centralul” Pinheiro a fost chemat la VAR să revadă faza.

Ce s-a văzut pe reluări? Nu un fault al lui Paredes, ci o simulare grosolană a elvețianului!

Galerie foto cu simularea lui Embolo

Ceea ce a schimbat cu totul optica arbitrului portughez. El a fost nevoit să întoarcă decizia: a anulat avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo. Acesta mai avea unul din prima repriză, așa că a fost eliminat!

Embolo (29 de ani) a izbucnit în lacrimi când și-a dat seama de consecințe.

Atacantul lui Rennes a părăsit terenul cu greu, colegii încercând fără succes să-l consoleze. Iar Argentina a rămas cu om în plus și a scăpat de presiunea Elveției, ducând meciul în prelungiri, unde Julian Alvarez și Laurato Martinez au făcut 3-1.

Embolo fusese cel mai bun om al Elveției la acest mondial. Până la meciul cu Argentina, el adunase 3 goluri și două pase de gol.

Embolo, eliminat î n Argentina - Elveția. Foto: Imago

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