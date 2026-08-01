Alberto Soro (27 de ani), mijlocașul lui Dinamo, și David Irimia (20 de ani), fundașul dreapta al „câinilor”, au vorbit despre remiza cu Oțelul Galați, scor 1-1, din etapa # 3 din Superliga.

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Soro a deschis scorul în minutul 42, după ce o minge deviată a ajuns la el în interiorul careului.

Spaniolul a înscris astfel pentru a doua etapă consecutivă, după ce marcase și în victoria categorică obținută de Dinamo în fața Universității Craiova, scor 5-1.

Oțelul - Dinamo 1-1 . Alberto Soro: „Am senzația că am pierdut două puncte”

Dinamo nu a reușit însă să păstreze avantajul. Patrick a restabilit egalitatea în minutul 66, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

„Am senzația că am pierdut două puncte. Am avut multe ocazii să marcăm două sau trei goluri, dar nu am reușit.

Cred că întreaga echipă se simte bine cu această nouă idee de joc. Știm, mai mult sau mai puțin, ce avem de făcut, dar trebuie să ne îmbunătățim. Facem lucruri bune, însă sezonul abia a început”, a declarat Alberto Soro.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro

Mijlocașul spaniol a vorbit și despre efortul cerut de Nuno Campos pentru menținerea unui presing agresiv pe durata meciului.

„Nu este dificil pentru mine. Acesta este fotbalul. Pe teren sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont.

Trebuie să fii atent la toate aceste aspecte, pentru a-ți ajuta coechipierii și pentru a te ajuta și pe tine. Totul ține de comunicare”, a explicat Soro, la Digi Sport.

David Irimia: „Trebuia să câștigăm, era important ca să confirmăm forma, dar asta e”

David Irimia a fost titularizat pentru a doua etapă consecutivă de Nuno Campos.

Fundașul revenit în această vară la Dinamo după împrumutul la Metaloglobus începuse din primul minut și partida câștigată cu 5-1 în fața Universității Craiova

„Voiam să câștigăm, trebuia să câștigăm, dar asta e. Am încasat un gol și n-am mai reușit să înscriem.

Noi am făcut un presing destul de bun și în prima, și în a doua repriză. Trebuia să marcăm, am avut niște ocazii clare.

Era important să câștigăm ca să confirmăm forma din meciul trecut, dar trebuie să continuăm să muncim. Un egal nu este neapărat un meci prost sau pierdut și trebuie să construim și pe acest punct”, a spus Irimia.

Abia așteptam să mă întorc aici și să-mi câștig locul. Mă ajută și Mister, iar coechipierii îmi dau încredere. Este foarte important pentru mine. Trebuie să dăm mai mult, să trecem la următorul nivel. Este o schimbare și pentru noi, un stil de joc diferit, dar trebuie să înțelegem ce ne cere mister, să ne îmbunătățim și să ajungem la un nivel mult mai ridicat. David Irimia, fundaș lateral la Dinamo

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