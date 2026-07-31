A bătut-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo Al nouălea transfer rezolvat de „câini” în această vară

- Dinamo l-a prezentat pe Imran Fetai (23 de ani), noul transfer al echipei.
- Fundașul din Macedonia de Nord este al nouălea jucător adus de „câini” în această perioadă de marcato.
Dinamo a rezolvat transferul jucătorului care a scos-o pe FCSB din Liga Campionilor în urmă cu un an, când Shkendija trecea de marea rivală în turul 2 preliminar UCL, 3-1 la general.
A bătut-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo
Este vorba de fundașul central Imran Fetai, care se va afla la prima experiență în afara Macedoniei de Nord, țară pentru care are deja 3 selecții la națională.
Mutarea a fost anunțată deja pe Dinamo pe rețelele de socializare.
„Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.
Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.
Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.
De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.
Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.
Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029.
Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, a comunicat formația din „Ștefan cel Mare”.
Fetai se va lupta pentru un loc de titular în centrul defensivei cu Nikita Stoinov, Martin Pascual, Matteo Duțu și Mihnea Toader.
Nord-macedoneanul este apt de joc, fiind integralist în 4 meciuri disputate de Shkendija în acest sezon, 3 în Conference League și unul în campionat. A lipsit de la victoria obținută joi de echipa sa cu Bravo, 3-1, în preliminariile europene, fiind deja în drum spre Dinamo.