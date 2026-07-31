A bătut-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo Al nouălea transfer rezolvat de „câini” în această vară

Dinamo l-a prezentat pe Imran Fetai (23 de ani), noul transfer al echipei.

Fundașul din Macedonia de Nord este al nouălea jucător adus de „câini” în această perioadă de marcato.

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Dinamo a rezolvat transferul jucătorului care a scos-o pe FCSB din Liga Campionilor în urmă cu un an, când Shkendija trecea de marea rivală în turul 2 preliminar UCL, 3-1 la general.

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Este vorba de fundașul central Imran Fetai, care se va afla la prima experiență în afara Macedoniei de Nord, țară pentru care are deja 3 selecții la națională.

Mutarea a fost anunțată deja pe Dinamo pe rețelele de socializare.

„Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.

Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.

Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.

Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029.

Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, a comunicat formația din „Ștefan cel Mare”.

9 jucători a transferat Dinamo în această vară: Răzvan Radu, Pascual, Opriș, Doană, Manole, Hintsa, Benavides, Bellaarouch și Fetai

Fetai se va lupta pentru un loc de titular în centrul defensivei cu Nikita Stoinov, Martin Pascual, Matteo Duțu și Mihnea Toader.

Nord-macedoneanul este apt de joc, fiind integralist în 4 meciuri disputate de Shkendija în acest sezon, 3 în Conference League și unul în campionat. A lipsit de la victoria obținută joi de echipa sa cu Bravo, 3-1, în preliminariile europene, fiind deja în drum spre Dinamo.

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