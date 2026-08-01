„Ei au marcat la prima semi-ocazie” Nuno Campos, după ce Dinamo a ratat victoria la Galați: „E greu să plecăm doar cu un punct” +27 foto
Nuno Campos. Foto: Sportpictures
Superliga

„Ei au marcat la prima semi-ocazie” Nuno Campos, după ce Dinamo a ratat victoria la Galați: „E greu să plecăm doar cu un punct”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 00:36
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 00:36
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, consideră că echipa sa ar fi meritat să câștige partida cu Oțelul Galați, încheiată la egalitate, scor 1-1, în etapa #3 din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Câinii” au deschis scorul prin Alberto Soro, în minutul 42, însă gălățenii au egalat după pauză, prin Patrick, în minutul 66.

Dinamo a ajuns astfel la patru puncte după primele trei etape.

„Am pierdut două puncte” Alberto Soro și David Irimia, nemulțumiți după remiza cu Oțelul: „Trebuia să mai marcăm două sau trei goluri”
Citește și
„Am pierdut două puncte” Alberto Soro și David Irimia, nemulțumiți după remiza cu Oțelul: „Trebuia să mai marcăm două sau trei goluri”
Citește mai mult
„Am pierdut două puncte” Alberto Soro și David Irimia, nemulțumiți după remiza cu Oțelul: „Trebuia să mai marcăm două sau trei goluri”

Oțelul Galați - Dinamo 1-1. Nuno Campos: „Ei au marcat la prima semi-ocazie

Antrenorul a trăit intens meciul de la Galați și a oferit indicații aproape fără întrerupere. Campos și-a chemat în repetate rânduri jucătorii la marginea terenului, iar unele discuții au durat zeci de secunde.

„Este un rezultat corect. Am făcut destule pentru a câștiga acest meci, am avut ocazii bune să-l închidem și șanse să facem 2-0, iar ei au marcat la prima jumătate de ocazie.

E greu să plecăm cu un singur punct. Știam că este o echipă dificilă. Dinamo nu a câștigat aici în ultimele patru partide, dar am fost aproape să o facem”, a declarat Nuno Campos, la Prima Sport.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo

Galerie foto (27 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport
+27 Foto
labels.photo-gallery

Campos încearcă să implementeze la Dinamo un stil bazat pe presing agresiv, însă a subliniat că jucătorii nu se află la același nivel de pregătire fizică.

„Încercăm să facem acest tip de presing împotriva tuturor echipelor și vom reuși cu timpul. Oamenilor nu le pasă de asta, dar Martin Pascual a venit fără să facă pregătirea de vară. Practic, el face pregătirea în timp ce joacă. A disputat primul meci după doar o săptămână de antrenamente.

Unii au avut cinci săptămâni de pregătire, alții doar una. Vrem să câștigăm meciurile și facem totul pentru a-i aduce pe jucători la același nivel. Este clar că suntem pe un trend ascendent. Ne-am comportat bine astăzi”, a explicat tehnicianul.

Întrebat dacă Dinamo poate menține presingul pe durata unui meci întreg, portughezul a spus:

Pe parcursul sezonului, cred că da. Pentru unii este mai ușor la început, pentru alții este mai complicat. Încercăm, săptămână de săptămână, să-i aducem la un nivel bun pe jucătorii care vin. Simt că echipa este în creștere, în ciuda tuturor dificultăților. Este doar începutul procesului. Știm de ce jucători avem nevoie și așteptăm să apară. Nuno Camps, antrenor Dinamo

Tehnicianul lusitan a vorbit și despre Alexandru Musi, pe care încearcă să-l obișnuiască în rolul de atacant.

„Cred că asemenea meciuri îl ajută mult. Trebuie să atace spațiile din spatele apărării, dar și să ajute la combinații.

Încercăm să lucrăm cu el atât individual, cât și în grup. Face o treabă foarte bună și sper să reușească cât mai repede, dar va dura.

Îmbunătățim lucruri mici, iar același lucru se va întâmpla și săptămâna viitoare”, a încheiat Campos.

Citește și

Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș
Superliga
23:31
Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș
Citește mai mult
Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș
Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman
Superliga
23:12
Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman
Citește mai mult
Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
otelul galati dinamo bucuresti liga 1 nuno campos
Știrile zilei din sport
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Diverse
09:03
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Citește mai mult
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Campionatul Mondial
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Citește mai mult
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Superliga
09:55
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Citește mai mult
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Stranieri
10:01
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Citește mai mult
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Diverse
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Citește mai mult
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Campionate
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Citește mai mult
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
B365
30.07
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Citește mai mult
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 31 rapid 14 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share