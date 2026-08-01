Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, consideră că echipa sa ar fi meritat să câștige partida cu Oțelul Galați, încheiată la egalitate, scor 1-1, în etapa #3 din Superliga.

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„Câinii” au deschis scorul prin Alberto Soro, în minutul 42, însă gălățenii au egalat după pauză, prin Patrick, în minutul 66.

Dinamo a ajuns astfel la patru puncte după primele trei etape.

Oțelul Galați - Dinamo 1-1 . Nuno Campos: „Ei au marcat la prima semi-ocazie ”

Antrenorul a trăit intens meciul de la Galați și a oferit indicații aproape fără întrerupere. Campos și-a chemat în repetate rânduri jucătorii la marginea terenului, iar unele discuții au durat zeci de secunde.

„Este un rezultat corect. Am făcut destule pentru a câștiga acest meci, am avut ocazii bune să-l închidem și șanse să facem 2-0, iar ei au marcat la prima jumătate de ocazie.

E greu să plecăm cu un singur punct. Știam că este o echipă dificilă. Dinamo nu a câștigat aici în ultimele patru partide, dar am fost aproape să o facem”, a declarat Nuno Campos, la Prima Sport.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo

Campos încearcă să implementeze la Dinamo un stil bazat pe presing agresiv, însă a subliniat că jucătorii nu se află la același nivel de pregătire fizică.

„Încercăm să facem acest tip de presing împotriva tuturor echipelor și vom reuși cu timpul. Oamenilor nu le pasă de asta, dar Martin Pascual a venit fără să facă pregătirea de vară. Practic, el face pregătirea în timp ce joacă. A disputat primul meci după doar o săptămână de antrenamente.

Unii au avut cinci săptămâni de pregătire, alții doar una. Vrem să câștigăm meciurile și facem totul pentru a-i aduce pe jucători la același nivel. Este clar că suntem pe un trend ascendent. Ne-am comportat bine astăzi”, a explicat tehnicianul.

Întrebat dacă Dinamo poate menține presingul pe durata unui meci întreg, portughezul a spus:

Pe parcursul sezonului, cred că da. Pentru unii este mai ușor la început, pentru alții este mai complicat. Încercăm, săptămână de săptămână, să-i aducem la un nivel bun pe jucătorii care vin. Simt că echipa este în creștere, în ciuda tuturor dificultăților. Este doar începutul procesului. Știm de ce jucători avem nevoie și așteptăm să apară. Nuno Camps, antrenor Dinamo

Tehnicianul lusitan a vorbit și despre Alexandru Musi, pe care încearcă să-l obișnuiască în rolul de atacant.

„Cred că asemenea meciuri îl ajută mult. Trebuie să atace spațiile din spatele apărării, dar și să ajute la combinații.

Încercăm să lucrăm cu el atât individual, cât și în grup. Face o treabă foarte bună și sper să reușească cât mai repede, dar va dura.

Îmbunătățim lucruri mici, iar același lucru se va întâmpla și săptămâna viitoare”, a încheiat Campos.

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