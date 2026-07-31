Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman +27 foto
Nuno Campos. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 23:20
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a trăit la intensitate maximă prima repriză a meciului cu Oțelul Galați și le-a oferit permanent indicații jucătorilor săi.
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Campos a preluat-o pe Dinamo în această vară, după plecarea lui Zeljko Kopic.

Deși a debutat cu o înfrângere, 0-1 cu Petrolul, tehnicianul portughez a obținut în etapa următoare o victorie categorică, 5-1 cu Universitatea Craiova, și speră acum la al doilea succes consecutiv.

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Nuno Campos, indicații permanente pentru jucătorii lui Dinamo

Tehnicianul portughez și-a organizat permanent jucătorii, pe care i-a chemat în repetate rânduri lângă banca tehnică pentru a le oferi indicații detaliate.

Opruț și Cîrjan, aflați în apropierea băncii dinamoviste, au fost jucătorii care au primit cele mai multe indicații.

Antrenorul i-a oprit în repetate rânduri pentru explicații, unele discuții de la marginea terenului durând și aproximativ 30 de secunde.

Insistența tehnicianului a întârziat reluarea jocului, spre nemulțumirea arbitrului George Găman.

Campos nu s-a limitat însă la jucătorii aflați în apropierea sa. Antrenorul l-a chemat la margine și pe Daniel Armstrong, deși scoțianul se afla în partea opusă a terenului, pentru a-i transmite indicații.

Martin Pascual a fost, la rândul său, chemat pentru o discuție cu tehnicianul portughez.

Dinamo a reușit să deschidă scorul în minutul 42. O minge deviată a ajuns la Alberto Soro în interiorul careului, iar mijlocașul spaniol a finalizat și a dus-o pe Dinamo în avantaj înainte de pauză.

Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (27 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport
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Nici pauza nu a pus capăt indicațiilor. În drumul spre vestiare, Nuno Campos a rămas lângă Cîrjan și a continuat să-i explice ce își dorește de la e.

Campos dându-i indicații lui Cîrjan Campos dându-i indicații lui Cîrjan
Campos dându-i indicații lui Cîrjan

Campos a văzut cartonașul galben în minutul 79, din cauza protestelor.

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