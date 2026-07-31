„Duceți-vă dracului!” Reacția dură a unui fotbalist spaniol la adresa guvernului, pe tema celei mai mari crize de migrație din ultimii ani, din Ceuta

În ultimele zile, orașul spaniol Ceuta a devenit scena uneia dintre cele mai mari crize de migrație din ultimii ani.

Se vorbește despre zeci de mii de persoane care au trecut din Maroc în enclava spaniolă situată pe continentul african, punând o presiune uriașă asupra autorităților locale și reaprinzând dezbaterea privind securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

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Pe lângă dimensiunea umanitară, evenimentele au generat reacții puternice în plan politic, atât în Spania, cât și pe plan internațional.

Printre cei care au comentat situația se numără și fotbalistul spaniol Samu Castillejo, mesajul său de pe Instagram devenind viral.

60.000 de migranți ar fi trecut granița din Maroc în Ceuta

În ultimele zile, mii de migranți au intrat în Ceuta fie înotând în jurul digurilor de frontieră, fie escaladând gardurile de separare.

Reuters scrie că aproximativ 60.000 de migranți au trecut din Maroc în micul teritoriu spaniol Ceuta în ultimele 24 de ore, însă aproximativ jumătate s-ar fi întors de bună voie, susține guvernul spaniol.

Cel puțin 41 de persoane au murit încercând să treacă frontiera din Maroc în Spania

Această situație a dus la momente tensionate, pagube materiale și o desfășurare semnificativă a forțelor de securitate.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au arătat sute de persoane ajungând simultan pe plajele orașului, în timp ce centrele de primire au fost rapid depășite.

Unele publicații și oficiali locali au vorbit despre câteva mii de persoane, în timp ce alte estimări au indicat un număr mult mai mare, de ordinul zecilor de mii, cifre care încă sunt analizate și nu au fost confirmate de toate instituțiile.

În timpul traversărilor au fost înregistrate și numeroase victime, multe persoane pierzându-și viața în mare, scrie The Guardian.

Guvernul spaniol a trimis efective suplimentare ale Gărzii Civile și ale armatei pentru consolidarea securității frontierei.

Samu Castillejo, reacție dură la adresa guvernului spaniol: „ Duceți-vă dracului!”

Fotbalistul spaniol Samu Castillejo a distribuit pe Instagram imagini și mesaje referitoare la situația din Ceuta.

El a criticat Guvernul Spaniei pentru modul în care gestionează migrația și a sugerat că statul acordă prioritate altor teme în detrimentul securității frontierelor.

„Vine un SPANIOL care a contribuit mulți ani la sistem și a plătit MILIOANE de euro la buget, iar când încearcă să-i facă un vaccin copilului său, născut în Italia, care încă nu are carte de identitate (DNI) spaniolă, se lovește de nenumărate piedici pentru că încă nu figurează ca spaniol în sistem.

Sau încearcă să reglementeze situația unei persoane care a fugit din țara sa, care vrea să muncească și să-și întrețină familia, dar se confruntă cu o listă interminabilă de cerințe și obstacole administrative. Duceți-vă dracului!”.

Ipoteze despre valul de migrație

În spațiul public au apărut mai multe explicații privind cauzele valului de migrație.

Premierul Pedro Sanchez a afirmat că organizațiile de trafic de persoane ar fi exploatat informații privind legislația spaniolă și ar fi încurajat migranții să încerce traversarea graniței. Guvernul susține că aceste rețele au răspândit informații potrivit cărora șansele de a rămâne în Spania ar fi crescut.

Presa spaniolă vorbește despre o hotărâre recentă a Curții Supreme, potrivit căreia persoanele care ajung în Ceuta pe mare nu mai pot fi trimise imediat în Maroc prin procedura de respingere rapidă aplicată în alte situații.

„Se pare că această interpretare a hotărârii Curții Supreme s-a răspândit ca focul în paie în ultimele ore prin rețelele organizațiilor de trafic de persoane, declanșând creșterea masivă la care am fost martori ieri”, a spus Pedro Sanchez.

O altă ipoteză intens discutată privește implicarea autorităților marocane.

Mai mulți politicieni spanioli din opoziție au sugerat că Marocul nu a împiedicat suficient traversările sau chiar că ar fi relaxat controlul la frontieră.

În mediul online au circulat și imagini despre care unii susțin că ar arăta vehicule marocane transportând persoane în apropierea graniței.

Până în acest moment, însă, nu există dovezi oficiale care să confirme o implicare deliberată a statului marocan într-o astfel de operațiune. Marocul a declarat că rămâne angajat în cooperarea cu Spania pentru combaterea migrației ilegale și a atribuit situația activității rețelelor de trafic de persoane.

Vizita premierului Pedro Sánchez la Ceuta a fost marcată de proteste și huiduieli din partea unei părți a populației locale, nemulțumită de modul în care guvernul a gestionat criza. În paralel, opoziția a cerut măsuri mai ferme pentru protejarea frontierei și accelerarea procedurilor de returnare a migranților.

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